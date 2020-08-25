علاقة فريدة بينهما.. صور جمعت عصام الحضري وابنته شاهندة قبل خطوبتها

علاقات و مجتمع

مناسبة سعيدة يعيشها حارس مرمي منتخب مصر السابق، عصام الحضري، "أبو البنات"، عقب خطبة ابنته الكبيرة "شاهندة" على شخص يُدعى "عُمر"، والتي تمت وسط حضور عائلي قليل، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر "الحضري" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للعروسين، معلقًا: "حبيبتي شاهندة أول فرحتي كبرت وبقت عروسة، ألف مبروك يا حبيبة بابا ربنا يكمل فرحتك على خير يارب، مبروك عليك شاهنده يا عمر".

وظهرت العروس بإطلالة كاجوال، مرتدية هاف ستوميك بلون الكافيه، مكشوف البطن، "كب" دون أكمام، مع "جيب" بيضاء متوسطة الطول.

كما ظهر العريس بقميص كاجوال مخطط وبنطلون، متخليان عن الإطلالات الرسمية.

وتجمع الحضري، بابنته "شاهندة" صاحبة الـ22 عاما، علاقة فريدة من نوعها، حيث يحرص دومًا على مشاركة صوره برفقتها في مناسبات ومواقف مختلفة.

كان أبرز هذه المشاركات خلال احتفاله بعيد ميلادها الـ 21، حيث شارك الحارس المخضرم بمقطع فيديو يجمعهما سويًا، عبر "تويتر" معلقًا: "بنتي الكبيرة شاهندة النهاردة تمت 21 سنة.. كل الكلام اللي في الدنيا مش هيقدر يوصف مشاعري.. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي والعمر كله ليكي في سعادة وخير يا حبيبتي".

كما حرص الحضري على نشر صورهما سويًا بالتنزهات المختلفة، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية.

Advertisements

وكان الحضري احتفل بـ شاهندة، في مايو الماضي، بعيد ميلادها الـ 22، ونشر حينها العديد من الصور التي ظهر برفقتها، مُعلقًا: "بنتي وحبيبتي وصاحبتي وأول فرحتي، كل سنة وكل لحظة وانتي طيبة وسعيدة والعمر كله ليكي وانتي أحلى وأرق بنوتة في الدنيا، شاهي حبيبة قلبي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".