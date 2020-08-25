الامارات | «ديناميت» الأكثر مشاهدة خلال 24 ساعة في تاريخ «يوتيوب»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق «بي تي سي» الكوري الجنوبي رقماً قياسياً جديداً بأغنيته المصورة «ديناميت»، التي تعد أولى أغنيات الفريق باللغة الإنجليزية. وتم بث الأغنية يوم الجمعة الماضي، وتمكنت من تسجيل أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من عرضها. وأكد متحدث باسم موقع «يوتيوب» لمجلة «فوربس» الأميركية «أغنية ديناميت حققت رقماً قياسياً في ما يتعلق بالمشاهدات خلال 24 ساعة، حيث حققت 101.1 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من عرضها». وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الأغنية هي أول أغنية - وحالياً الوحيدة - في تاريخ موقع «يوتيوب» التي تحصد أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من عرضها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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