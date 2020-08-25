خمسة قواعد موضة تشكل أسلوب الملكة إليزابيث تعرفي عليها

باعتبارها واحدة من أكثر النساء شهرة في العالم، يتوقع المرء أن تكون اختيارات الملكة إليزابيث للأزياء تدور حول العادات والتقاليد الملكية، لكن في الواقع الأمر مختلف كليا، حيث كشف الأشخاص المقربون لها من مصممي إطلالاتها إلى مصممي أزيائها عن الأسباب الحقيقية وراء اختياراتها المميزة للأزياء.

لديها مظلة ملونة مطابقة لكل زي

يُطلق على المظلة المفضلة لدى الملكة إليزابيث اسم "Birdcage"، وهي من العلامة التجارية البريطانية فولتون، التي لديها مذكرة ملكية تصادق على توفير المظلات للملكة بشكل منتظم.

وتأتي هذه المظلة على شكل قبة شفافة وببطانة أرق من مظلات فولتون العادية تأتي بحواف ملونة بظل موحد ومقبض مطابق، لذلك تظل الملكة مرئية، وفي كل موسم يطلب الستايليست الخاص بها من فولتون تصميم مظلات مخصصة لتتناسب مع خزانة أزياء الملكة.

تمتلك أكثر من 200 قطعة من حقائب العلامة البريطانية Launer

تعيد الملكة إليزابيث استخدام حقائب اليد الخاصة بها في المناسبات المهمة مرارًا وتكرارًا، حتى أنها تعيد تدوير الأكياس عن طريق استبدال الملحقات بدلاً من شراء حقائب جديدة.

وقد كشفت المجلة البريطانية تاون آندكانتري أنها تمتلك 3 أنماط من حقائب لونر: حقيبة Royale ذات الجلد الأسود، حقيبة Traviata السوداء المبطنة والتي أصبحت النمط الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية، والنمط الثالث مصنوع خصيصا لها وغير متاح للشراء، وهي الحقيبة التي حملتها الملكة في اجتماعات رسمية مع الرئيسين السابقين ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

لديها قياسات محددة لكل تفاصيل خزانة ملابسها

قدم تقرير لصحيفة ديلي تلغراف تفاصيل مواصفات خزانة ملابس الملكة إليزابيث، وحسب التقرير يجب أن يكون ارتفاع كعب حذائها 5.7 سم (2 1/4 بوصة) مع نعل داخلي لمزيد من الراحة.

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يجب أن يكون فستانها دائمًا تحت الركبتين، وطول الأكمام المفضل لديها هو 3/4، ويجب أن يكون طول قفازاتها 15 سم (6 بوصات)، وأخيرًا، يجب ألا تكون حافة قبعتها واسعة جدًا أو طويلة جدًا، وإلا فستسبب القبعة في إحراجها أثناء خروجها من السيارة.

الملكة ترتدي فقط أوشحة هيرميس وتحب طبعات الفروسية

كانت الأوشحة الحريرية عنصرًا أساسيًا في زي الحاضرين في عرض "Royal Windsor Horse"، وقد قامت الملكة إليزابيث، التي تحب الخيول، بإضافتها كجزء من زيها الرسمي، حيث ترتديها بدلاً من القبعات في الأحداث غير الرسمية.

وتمتلك الملكة مجموعة كبيرة من أوشحة هيرمس فهي بحاجة إلى وشاح مناسب لكل زي في خزانة أزيائها، وقد أصدرت العلامة التجارية تصميمًا محدود الإصدار تكريماً لميلادها التسعين، وأُطلق على الوشاح اسم "Tatersale"، ويتميز بطابع الفروسية الذي صممه في الأصل هنري دي أوريني في الثمانينات.

تفضل الملكة إليزابيث الإطلالات أحادية اللون في ظلال النيون المشرقة، حيث صرحت صوفي كونتيسه ويسيكس في لقاء مع مجلة ريدرز دايجست أنها بحاجة إلى التميز حتى يقول الناس لقد رأيت الملكة على الرغم من رؤية لمحة فقط من قبعتها ذات الظل المشرق على بعد أميال.

وأضافت: "لا تنسَ أنه عندما تظهر في مكان ما، فإن صفوف الحشود يفوق عددهم المئات، ويريد شخص ما أن يقول إنه رأى القليل من قبعة الملكة أثناء مرورها".

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