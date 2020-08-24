5 أسرار لتنحيف منطقة الخصر دون حمية غذائية: بلاش حرمان

صحة

الحصول على جسم رشيق دون اتباع أنظمة غذائية مرهقة، أمر ترغب فيه الكثير من الفتيات، وغالبًا ما يأتي ذلك من خلال نصائح بسيطة.

وفي هذا عرضت خبيرة التغذية وإنقاص الوزن، أوتومن كالابريس، 5 أسرار حول تنحيف الخصر وإنقاص الوزن من دون اتباع حمية غذائية، بحسب موقع "سبوتنيك".

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حصص الطعام

تعتبر القاعدة الأكثر أهمية في تناول الطعام الصحي، هي ممارسة التحكم بحصص الطعام في كل وجبة أو في الوجبات الخفيفة: "عندما تتحكم بحصص الطعام، فإنك لن تمد معدتك مما يجعل من الصعب الشعور بالشبع بسرعة، فلن ترهق جهازك الهضمي أو تشجع جسمك على تخزين الدهون الزائدة، ستحافظ على نشاط جسمك طوال اليوم وتحافظ على تسريع عملية التمثيل الغذائي الخاص بك".

قلل السكريات والأطعمة المصنعة

نصحت "كالابريس"، بضرورة تناول الطعام الصحي وتجنب باقي الأطعمة: "نحن نفرط في تناول الأطعمة المعالجة، تلك الأطعمة المحملة بالسكريات المضافة والمواد الحافظة وصبغات الطعام والملح والزيوت المهدرجة.. إذ أردت الحصول على نسخة جديدة مصغرة من جسدك، فقط قلل من تناول هذه الأطعمة المصنعة، أفضل طريقة للقيام بذلك هي إعداد وجبات مطبوخة في المنزل من مكونات حقيقية وكاملة".

توزيع المغذيات "الكبيرة"

تقول الخبيرة، إنه توجد ثلاث مغذيات كبيرة المقدار، وهي: البروتين والكربوهيدرات والدهون. وكلها ضرورية في النظام الغذائي الصحي، ومع ذلك، غالبًا ما نخطئ في ناحية معينة، هي أننا نفرط في تناول طعام ونتجاهل آخر.

وتضيف "كالابريس": "من المهم أن يكون لديك التوازن الصحيح للأغذية التي تتضمن هذا المقادير الثلاثة، نستخدم تقسيم 40-30-30 والذي يعمل بشكل جيد لفقدان الوزن، والذي يعني 40٪ كربوهيدرات صحية، و30٪ بروتينات قليلة الدهون، و30٪ دهون صحية".

لا للحرمان

ذكرت "كالابريس"، إن النظم الغذائية هي مجرد كوارث، إنها تحول الطعام إلى مشكلة، "الطعام ليس مكافأة تتلقاها عندما تفعل شيئا جيدًا أو تحرم منه إذا شعرت أنك فعلت شيئا خاطئًا، تذكر أن الطعام هو الوقود، إنه ما يصنع جسمك".