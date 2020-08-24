ابنة رجاء الجداوي تنشر صورا لقبرها وتطالب الجمهور بالدعاء لها

علاقات و مجتمع

عقب مرور ما يقرب من شهرين على وفاتها، نشرت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حساب والدتها الرسمي، صورا من أمام قبرها بالمدافن.

وأظهرت الصورة، حفيدة الفنانة، وهي أمام القبر، بالخمار، والكمامة الطبية، وهي تمسك بالمصحف لقراءة القرآن الكريم، مُعلقة: "بوسي حبيبتي في زيارة مامي الله يرحمها".

وسرعان ماتفاعل المتابعون مع الصورة داعين لها بالرحمة والمغفرة، وللصبر لذويها.

Advertisements

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أُصيبت بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر الماضي، ومكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة بعد 43 يومًا قضتهم في المستشفى.