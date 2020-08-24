فيديو.. هالة صدقي ترد على طلب زوجها بتحليل الـDNA: خلفت في مصر

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن الخلافات بينها وبين زوجها سامح سامي، حول أبنائهما، والتي وصلت إلى إدعاء الزوج بأنها ليست والدتهم الحقيقية، ويطالب بتحليل الـDNA.

وذكرت "صدقي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن ما يحدث لها هو ثمن الشهرة: "لو كنت إنسانة عادية مكنش هيحصل كدا".

Advertisements

وتابعت الفنانة هالة صدقي بأن زوجها اختار السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 5 أعوام، وتركها برفقة أولادها في موقف صعب، كما أنها ظلت تتحمل إهانات الزوج طيلة هذه المدة، بسبب رفضها الرجوع إليه: "أنا مش لعبة".

وفيما يخص بإدعاءات الزوج عن أنها ليست الأم الحقيقية، أوضحت "هالة"، بأن حملها جاء بشكل طبيعي كما أنها أنجبت في مصر: "إحنا كدين مسيحي.. الكنيسة بترفض إعطاء تصاريح الزواج إلا بعد التأكد من صحة الزوجين وقدرتهما على الإنجاب وتطابق الجينات حتى تنجب الأبناء في صحة جيدة".

واستطردت "هالة" في مكالمتها: "أنا بشفق عليه.. بس الحرب على الأولاد.. وأنا رافضة أرجعله عشان كرامتي وكرامة الأولاد".