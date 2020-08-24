ما سبب الإصابة باضطراب ضغط الدم؟.. 9 نصائح للوقاية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع وانخفاض معدل ضغط ادم بالجسم بشكل مفاجئ، وهو ما يعرف بـ"اضطراب ضغط الدم"، والذي يحدث بسبب عدة عوامل مختلفة، ويؤثر على الحالة الصحية للمريض، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:

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