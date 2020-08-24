ما هو لبن المسمار وفوائده للطفل والأم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد إتمام فترة الحمل والولادة، تبدأ الأم في استقبال رضيعها، وتسعى لتوفير كل ما هو صحي ومفيد، وتبدأ أول خطوة بالرضاعة الطبيعية، التي تعد من أكبر النعم التي ينعم بها الله على الأم وطفلها، لما لها من فوائد عديدة.

فلبن الأم هو الغذاء الأمثل للطفل بعد ولادته، حيث يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة للطفل الرضيع.

كما توصى منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة خلال أول ساعة بعد الولادة، وذلك حتى يتناول الرضيع ما يسمى بلبن المسمار (السرسوب)، والذى يحتوى على نسبة عالية من الأجسام المناعية والمواد المناعية التي تحمى الرضيع من الأمراض، ويفرز لبن السرسوب في أول ٣ أيام بعد الولادة، وفق ما ذكرت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية، عبر صفحتها على "فيسبوك".

مواصفات لبن السرسوب:

- سائل سميك.

- لونه مائل للاصفرار .

- صغير الحجم، لا يتجاوز جحم لبن السرسوب ٣٠ مل (ملعقتين) أول يوم ويزيد تدريجيا ليصل إلى ٦٠ مل في ثاني وثالث يوم بعد الولادة.

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل:

- الحصول على تغذية متكاملة للطفل.

- تحمى من النزلات المعوية والإسهال.

- تحمى من عدوى الجهاز التنفسى.

- تقلل من الإصابة بأمراض الحساسية.

- تقلل من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكرى.

- تحمى الطفل من السمنة و زيادة الوزن.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم:

لا تقتصر فوائد الرضاعة الطبيعية على الطفل فقط ولكن هناك فوائد خاصة بالأم وهي:

- تساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الولادة.

- تساعد على نزول دم النفاس.

- تساعد الأم على نزول الوزن الزائد بطريقة صحية وبدون ضغط صحي.

- تزيد من إفراز هرمون الاوكسيتوسين وتحمي من اكتئاب ما بعد الولادة.

-تعتبر عنصر حماية من أورام الثدي.

ولكن هناك ممنوعات أثناء الرضاعة الطبيعية:

- الرضاعة الطبيعية المطلقة: تعنى الاعتماد المطلق في تغذية الرضيع على لبن الأم، وذلك منذ الولادة وحتى نهاية الشهر السادس من عمر الطفل بدون إعطائه أي سوائل أخرى (ماء، أعشاب، مكملات غذائية، عصائر) أو أطعمة.

- كذلك الامتناع عن استخدام اللهاية وزجاجات الرضاعة، وتوصى منظمة الصحة العالمية أيضا بأنه يجب إرضاع الطفل كلما رغب، والامتناع عن عمل جدول بمواعيد الرضاعة.