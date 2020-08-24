محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تعتبر ممارسة الرياضات المختلفة من أبرز الطرق التي يلجأ إليها الأشخاص الذين يعانون من السمنة للتخلص من الوزن الزائد، ولكن اتباع بعض العادات الخاطئة بعد الانتهاء من التمارين، قد يؤدي لزيادة الوزن، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجنبها بعد التمرين.. 5 أخطاء تؤدي إلى زيادة الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.