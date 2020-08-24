8 أخطاء تفعلها الأم تؤذي الرضيع وهو نائم.. احذريها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

النوم الجيد أمر بالغ الأهمية لنمو دماغ طفلك، وقلته قد يؤدي إلى مشاكل في اللغة والقراءة واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وتفضل بعض الأمهات اصطحاب أطفالهن للنوم في أسرتهم، على أمل تقوية الروابط بينهما، ولكن هذا يضر بالطفل كثيرا.

هناك 8 أخطاء قد تفعها الأم تؤدي بالرضيع وهو نائم، حسبما أورد موقعا "todaysparent" و"brightside".

1- النوم مع الرضيع على الأريكة أو الكرسي:

النوم على الأريكة مع طفل رضيع ملتف على صدرك هو أحد أفضل المشاعر في العالم، ولكن حذرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، من نوم الرضيع على ذراع الأم أو في حضنها وهي جالسة على الأريكة أو الكرسي، حيث إنه خطر سقوط حديث الولادة أو اختناقه أمر محتمل.

2- عدم وجود روتين ما قبل النوم:

يعد إنشاء روتين ما قبل النوم ضروريا لطفلك، يمكن أن يساعدهم على الشعور بالهدوء والنوم بسرعة أكبر.

لذا من المهم الالتزام بجدول زمني معين، حتى يتمكن الطفل من التعلم عندما يحين وقت النوم، سيعتادون في النهاية على الخلود إلى النوم بشكل أسهل كثيرا وأسرع.

3- عدم التعرف على العلامات:

أحيانا تنتظر الأمهات وقتا طويلا قبل أن يأخذ الطفل قيلولة، وعلى سبيل المثال، ينتظرن حتى يبدأ في البكاء، لكن هناك العديد من العلامات الأخرى التي تظهر أن طفلك متعب ويحتاج إلى قيلولة، منها، إذا كان يفرك عينيه وآذنه، وينظر بعيدا عنك، ويحدق في الفضاء، فقد يعني ذلك أن الوقت قد حان ليخلد إلى النوم.

4- نوم الطفل في غرفة مضاءة جيدا:

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يعتقد بعض الآباء أنه عندما يأخذ طفلهم قيلولة أثناء النهار، يجب وضعهم في غرفة مضاءة إضاءة خفيفة حتى يتعلمون التمييز بين النهار والليل، ومع ذلك، هذه أسطورة غير صحيحة، حيث إن الظلام له تأثير مهدئ للأطفال، ويعزز إنتاج الميلاتونين وهو هرمون يساعد على تنظيم النوم.

5- وضع ألعاب ووسائد في سرير الطفل الرضيع:

حذرت جميع المنظمات الصحية، الأمهات من وضع ألعاب ووسائد وأغطية في سرير الطفل الرضيع وهو نائم، حيث إنها تؤدي إلى اختناقه ووفاته إذا سقطت هذه الألعاب أو الأغطية على وجهه، لأنه لا يعرف كيف يستغيث إذا حدث ذلك.

6- إبقاء طفلك مستيقظا لفترة طويلة:

يعتقد بعض الأمهات أن إبقاء طفلها مستيقظا لفترة أطول سيجعله أكثر تعبا، وبالتالي سينام بشكل أسرع ويبقى في السرير لفترة أطول، ولكن هذا غير صحيحا، لأن ذلك سيجعل الرضيع متعبا وعصبيا، لذا من الأفضل أن تضعي لطفلك روتينا للنوم.

7- عدم السماح لطفلك بتعلم التهدئة الذاتية:

يمكن أن تساعد بعض الإجراءات الروتينية، مثل الهزاز أو التدليك على الاسترخاء وإدراك أن وقت النوم قد حان، ولكن في بعض الأحيان يكون من الأفضل تخطيها والسماح لطفلك بمحاولة تهدئة نفسه، حتى يتمكن من تعلم كيفية النوم دون مساعدتك.

لهذا السبب لا يجب أن تستجيب الأم لكل صوت صغير يصدره طفلك عندما ينام، لأن هذه الأصوات لا تعني بالضرورة أن طفلك مستيقظ ويحتاجك.

8- هز الطفل الرضيع حتى ينام:

عند قيام الأم بهذه الطريقة، سيعتاد طفلها على النوم بهذه الطريقة يوميا، بالإضافة إلى أن رأس الرضيع في هذه الفترة تكون أكثر ضعفا، ما قد يؤدي إلى انفجار الشعيرات الدموية بها، وبالتالي حدوث نزيف في الدماغ أو في شبكية العين.