8 عادات غذائية عليك اتباعها.. "هتخليك شباب على طول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كريمات مكافحة الشيخوخة جيدة، ولكن يمكن العثور على الكثير من المكونات المضادة للشيخوخة التي نبحث عنها في الكريمات ومستحضرات التجميل المختلفة بشكل طبيعي في بعض الأطعمة التي نتناولها بشكل منتظم.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأطعمة الغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة يمكن أن تعمل معجزات لخلايا بشرتك، ويمكن أن تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة.

لذا يستعرض لكم "الخليج 365" في هذا التقرير 8 عادات مرتبطة بالطعام تجعلك تبدو شابا، حسب ما جاء في موقع "eatthis".

1- الطهي بزيت الزيتون:

لما له من خصائص مضادة للالتهابات، وتشير الدراسات إلى أنه يُبقي بشرتك تبدو أصغر سنا، نظرا لاحتوائه على دهون أحادية غير مشبعة، والتي أثبتت أنها تزيد من مرونة الجلد.

2- تناول الشاي الأخضر:

مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في حماية كولاجين بشرتك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على البوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات وللسرطان.

وأظهرت دراسة نُشرت بالمجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية، أن الشاي الأخضر أُثبت أنه يؤخر شيخوخة الكولاجين.

3- وجبة خفيفة من التوت والشوكولاتة الداكنة:

يحتوي التوت والشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولكن تسمى هذه المواد المضادة للأكسدة الفلافانول، ويمكن أن تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، بالإضافة إلى أن التوت والشوكولاتة الداكنة غنية أيضا بالألياف الغذائية.

4- تناول السلمون:

يمكن لأوميجا 3 المضادة للالتهابات أن تصنع المعجزات، بسبب هذه الدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في السلمون ، يمكن لجسمك أن يتمتع بصحة جيدة، وعينين أفضل ودماغ أنشط، ودعم للقلب والرئة.

ووفقًا لمركز معلومات المغذيات الدقيقة في جامعة ولاية أوريغون، يمكن للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أن تلعب دورا مهما في وظيفة الجلد الطبيعي ومظهره، كما إن السلمون يحتوي على ثنائي ميثيل أمين الإيثانول (DMAE) الذي يعزز صحة الجلد عن طريق حماية أغشية الخلايا.

5- تناول الكثير من الخضروات البرتقالية:

إن الخضروات البرتقالية غنية بالبيتا كاروتين، وهو أمر مهم بشكل خاص لعينيك وبشرتك، ويحتوي بيتا كاروتين على فيتامين أ، وهو ضروري للحصول على بشرة صحية.

ويمكن أن تساعد إضافة المزيد من الخضار البرتقالية مثل، البطاطا الحلوة، والجزر، والقرع، والفلفل الحلو، في الحفاظ على صحة بشرتك بشكل عام.

6- إطباق المكرونة المصنوعة من الطماطم:

صلصة الطماطم ستساعدك بالفعل في الحصول على بشرة أكثر شبابا، حيث تساهم المواد الكيميائية النباتية التي تجعل الطماطم حمراء على تعزيز قوة الكولاجين في بشرتك.

ووجدت دراسة أجراها باحثون من جامعات مانشستر ونيوكاسل، أن منتجات الطماطم تقاوم حروق الشمس والتجاعيد.

7- أضف الأفوكادو على وجباتك:

تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة في الأفوكادو، في ترطيب وحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة بسبب الأشعة فوق البنفسجية، وتساعد أيضا في مرونة الجلد وظهور التجاعيد.

8- ابدأ يومك بدقيق الشوفان:

ليس لأن دقيق الشوفان مليئا بالألياف فحسب، بل سيساعد أيضا على تغذية البكتيريا الجيدة المضادة للالتهابات في أمعائك، ومن خلال تناول كمية جيدة من الشوفان في نظامك الغذائي، يمكنك تقوية وتثبيت أنسجة جسمك، خاصة لأنها تحتوي على مستويات عالية من السيليكون، والتي أثبتت الدراسات أنها تساعد في الحفاظ على مرونة الجلد.