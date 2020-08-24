كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تلجأ الكثير من الفتيات إلى اعتماد الفساتين المزينة بالكشكش بمختلف إطلالتهن؛ إذ تمنحهن جاذبية وأناقة، كما يمكن تنسيقها بمختلف المناسبات والأوقات، لتعدد موديلاتها بين القصيرة والطويلة، وكذلك الواسعة والضيقة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات الفساتين الواسعة المزينة بالكشكش، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.



فستان قصير من الشيفون مزيّن بالكشكش

فستان قصير من الشيفون مزيّن بالكشكش



لإطلالة هادئة وأنيقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان قصير من الشيفون السادة، ومزيّن بالكشكش عند الصدر، وبأكمام طويلة واسعة.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية وتقسيم الشعر لنصفين من الأمام، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ.

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فستان قصير مزيّن بالكشكش بتصميم منقط

فستان قصير مزيّن بالكشكش بتصميم منقط



لإطلالة أكثر أناقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان قصير من الشيفون بتصميم منقط، ومزيّن بالكشكش من عند الخصر وحتى نهاية الفستان، وبأكمام طويلة واسعة، وبرقبة عالية.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة على أحد جانبي الوجه مع هذه الإطلالة، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ، يضفي على إطلالتك جاذبية وأناقة.

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فستان قصير مطبع بالأزهار ومزيّن بالكشكش

فستان قصير مطبع بالأزهار ومزيّن بالكشكش



لإطلالة عفوية في أوقات النهار، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان قصير مطبع بنقشة الأزهار، ومزيّن بالكشكش عند الصدر ونهاية الفستان.

ويمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان وترك خصلات جانبية رفيعة على جانبي الوجه.

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فستان ماكسي مزيّن بالكشكش بتصميم مخطط

فستان ماكسي مزيّن بالكشكش بتصميم مخطط



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة جذابة ومميزة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان ماكسي بتصميم مخطط من نفس لون الفستان وبلمسة ذهبية هادئة، ومزيّن بالكشكش من عند الخصر وحتى نهاية الفستان، وبأكمام طويلة واسعة.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، واعتماد تسريحة شعر بوني تيل، وترك النصف الثاني من الشعر منسدلًا للوراء.

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فستان ماكسي سادة مزيّن بالكشكش

فستان ماكسي سادة مزيّن بالكشكش



إذا كنتِ مدعوة على حفل أو سهرة مسائية هادئة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان ماكسي سادة، وبرقبة عالية، وبأكمام طويلة، ومزيّن بالكشكش من الخصر وحتى نهاية الفستان.

ويمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة يد صغيرة الحجم مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة على شكل مموج.

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فستان ماكسي بلمسة سوداء ومزيّن بالكشكش

فستان ماكسي بلمسة سوداء ومزيّن بالكشكش

لإطلالة أكثر هدوءًا وبساطة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان ماكسي مزيّن بالكشكش، وبحزام أسود من الساتان، وبلمسة سوداء عند أطراف كشكشة الفستان، وبأكمام طويلة واسعة عند الأطراف.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه مع هذه الإطلالة، وتنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، يمنحكِ أناقة وجمالًا.

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فستان طويل من التول مزيّن بالكشكش

فستان طويل من التول مزيّن بالكشكش



لإطلالة تناسب السهرات والمناسبات الكبيرة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان طويل من التول، ومزيّن بالكشكش من عند الخصر وحتى نهاية الفستان، وبدون أكمام، وفتحة صدر على شكل حرف v.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة يد صغيرة الحجم، واعتماد تسريحة شعر منخفضة على شكل كعكة عادية، وتقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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فستان طويل من قطعتين مزيّن بالكشكش

فستان طويل من قطعتين مزيّن بالكشكش



لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية تناسب السهرات والمناسبات الكبيرة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان طويل يتكون من قطعتين، ومزيّن بالكشكش من الخصر وحتى نهاية الفستان، بينما الجزء العلوي بأكمام طويلة ومطبع بنقشة الأزهار، وبرقبة عالية.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان مع هذه الإطلالة، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة يد صغيرة الحجم.

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