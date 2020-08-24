القميص الجينز قطعة أساسية في خزانة المحجبات.. إليكِ طريقة تنسيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:44 مساءً - الجينز خامة أساسية ومن القطع التي نعتمدها بإطلالاتنا اليومية، لاسيّما إن كنا نبحث عن ستايل كاجوال عصري، ومن بين تلك التصاميم العصرية؛ القميص الجينز الذي يعتبر قطعة أساسية في خزانة ملابسكِ، وهو ما اخترناه لكِ اليوم؛ لإطلالات مميزة بالقميص الجينز على غرار الفاشينيستا المحجبات، وطريقة تنسيقه مع باقي القطع لديكِ، وإليكِ التفاصيل...

تنسيق القميص الجينز مع حزام الخصر

تنسيق القميص الجينز مع حزام الخصر

إذا كنتِ تمتلكين قميص جينز بستايل الـOver Size، فيمكنكِ بكل بساطة أن تعتمدي على حزام الخصر؛ لإطلالة أكثر رشاقة، وهو مناسب أكثر للصبايا الممتلئات، مع تنسيق بسيط للبنطلون القماشي، كهذا اللوك من المدونة دينا رزق.

اعتمدت دينا رزق على بنطلون قماشي واسع بلون شبابي، مع القميص الأزرق، واختارت حزاماً بيج بسيطاً، مع سنيكرز وشنطة بيضاء؛ لإطلالة كاجوال، مناسبة لأوقاتك النهارية.

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القميص الجينز القصير مع التنورة

القميص الجينز القصير مع التنورة

أما إذا كنتِ محتارة في كيفية ارتداء القميص الجينز القصير، فالتنورة ستكون هي الحل الأمثل، يمكنكِ ارتداؤها عالية الخصر؛ لتمنحكِ إطلالة أكثر رشاقة، وكذلك ستناسب قصّة القميص، مثلما فعلت الفاشينيستا حنان محمد.

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وقد أعجبنا اختيار التنورة البيضاء؛ لإطلالة شبابية تناسب الفتيات بعمر العشرين، وربطت نهاية القميص على الخصر، بديلاً عن الحزام، ولستايل أكثر بساطة.

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القميص الجينز المفتوح مع اللوك المحايد

القميص الجينز المفتوح مع اللوك المحايد

من الأفكار البسيطة التي ننصحكِ باعتمادها لاختيار القميص المفتوح، هو ارتداؤه مع الستايل المحايد، وقد اخترنا لكِ هذا اللوك من الفاشينيستا دينا رزق، بالتيشيرت الأسود، والبنطلون القماشي الأسود، مع قميص ذي أكمام واسعة؛ لإطلالة مريحة، تناسب المشاوير النهارية الطويلة، خاصة مع اختيار شنطة ديور كبيرة الحجم.

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القميص المفتوح مع ستايل الدينم

القميص المفتوح مع ستايل الدينم

إليكِ إحدى الطرق البسيطة لستايل سريع، لن يحتاج منكِ الكثير من المجهود والتفكير، بتنسيق القميص الجينز مع لوك دينم؛ بارتداء بنطلون جينز أيضًا، واختاري الإكسسوارات حسب ذوقكِ أو المتاح لديكِ، كهذا الستايل العملي من الفاشينيستا ألفة.

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