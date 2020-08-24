كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يحتاج الرجل العملي دائما إلى اعتماد أحذية مريحة وأنيقة، لتساعده في القيام بمهامه اليومية على أكمل وجه، دون الشعور بمعاناة أو تعب.



وبطبيعة الرجل العملي، فهو يميل إلى موديلات أحذية معينة، فهو يفضل الموديلات التي تجمع بين الجاذبية والبساطة، بجانب التي تمنحه فخامة وأناقة.



وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" موديلات من أحذية مريحة وأنيقة للرجل العملي، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة مناسبة.



حذاء رياضي مريح وأنيق لإطلالة كاجوال تناسب الرجل العملي

حذاء رياضي مريح وأنيق لإطلالة كاجوال تناسب الرجل العملي



إذا كنت تبحث عن إطلالة كاجوال تناسب حياتك العملية، يمكنك اعتماد هذا الموديل، لحذاء رياضي باللون الأبيض، فهو من الأحذية المريحة والأنيقة، التي تضفي على إطلالتك بساطة وهدوء.



ويمكنك تنسيق تيشيرت وبنطلون جينز مع موديل هذا الحذاء، ومؤخرا أصبح الحذاء الرياضي باللون الأبيض من أكثر الأحذية انتشارا بين الشباب والفتيات، ويمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات والمناسبات.

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حذاء كلاسيكي مريح وأنيق لإطلالة فورمال تناسب الرجل العملي

حذاء كلاسيكي مريح وأنيق لإطلالة فورمال تناسب الرجل العملي



لإطلالة فورمال مريحة وأنيقة، يمكنك اعتماد هذا الموديل، لحذاء كلاسيكي باللون الأسود، وبرباط أمامي رفيع، وبمقدمة مدببة للأمام قليلا، وتنسيقه مع بدلة كلاسيكية باللون الأسود أيضا.



وهذه الإطلالة مناسبة لأوقات العمل الرسمية، وكذلك السهرات والمناسبات الكبيرة، وتمنحك الإطلالة ككل جاذبية وفخامة.

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حذاء مريح وأنيق لإطلالة سيمي فورمال تناسب الرجل العملي

حذاء مريح وأنيق لإطلالة سيمي فورمال تناسب الرجل العملي



إذا كنت تبحث عن إطلالة سيمي فورمال، يمكنك اعتماد بليزر وقميص سادة وبنطلون جينز، وتنسيق هذا الموديل المريح والأنيق، لحذاء من الجلد بمقدمة بيضاوية، وبرباط أمامي رفيع، فهو يمنحك أناقة وراحة كبيرة.



ويمكنك اعتماد هذه الإطلالة بمختلف الأوقات والمناسبات، فهي من أكثر الإطلالات شيوعا وانتشارا بين الرجال، فهي تمحنهم جاذبية وأناقة.

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حذاء مريح وأنيق لإطلالة شتوية تناسب الرجل العملي

حذاء مريح وأنيق لإطلالة شتوية تناسب الرجل العملي



إذا كنت تبحث عن إطلالة شتوية تجمع بين الأناقة والراحة، يمكنك اعتماد هذا الموديل، لحذاء من الجلد الأسود، وبرقبة عالية، وبكعب بارز.



ويمكنك تنسيق هذا الحذاء مع بدلة رسمية في أوقات العمل أو المناسبات الكبيرة، كما يمكن تنسيقه مع الإطلالات السيمي فورمال.