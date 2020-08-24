كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:44 مساءً - استخدام صبغات الشعر لإخفاء الشعر الأبيض أو الشيب في الرأس، قد يُسبّب في الكثير من الأحيان بتلف الشعر وفقدان رونقه ولمعانه؛ حيث بعض أنواع صبغات الشعر تحتوي على مواد تضرّ بالشعر. ولكن، يوجد العديد من الحلول الطبيعية التي تُساعد في إخفاء الشيب من دون إلحاق الضرر بالشعر وذلك من خلال تطبيق خلطات الحناء لتغطية الشيب التي سنطلعك عليها في السطور الآتي:



أفضل خلطات حناء للشعر الأبيض

خلطات الحناء لتغطية الشيب والحافظ على لمعانه وإشراقه

تُعتبر الحناء الخيار الأمثل لتغطية الشيب. فإلى جانب أنها تعمل على تلوين شعرك، فهي مفيدة جدًا في تقويته وترطيبه بشكل طبيعي؛ لاحتوائها على العديد من الخصائص المُضادة للبكتيريا، والفطريات، كما يُوازن مُستويات الأس الهيدروجيني في فروة الرأس، بالإضافة إلى إعادة إنتاج الزيت فيها بشكلٍ طبيعي.

إليك، أفضل خلطات حناء للشعر الأبيض، لتغطية الشيب المبكر، تحمي شعرك من الآثار الجانبية للمواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر. والتي بإمكانك تحضيرها بكل سهولة في منزلك:



خلطة الحناء وزيت جوز الهند

خلطة الحناء وجوز الهند لتغطية الشيب



المكونات:

حفنة من أوراق الحناء الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

في وعاء على النار، ضعي أوراق الحناء مع زيت جوز الهند واتركيه ليغلي قليلًا حتى يتغيّر لون الأوراق، ثم دعي الزيت ليبرد ووزّعيه على شعرك.



خلطة الحناء والشاي الأسود

خلطة الحناء والشاي الأسود لتغطية الشيب

المكونات:

ملعقتان صغيرتان من أوراق الشاي الأسود.

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الحنّاء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قفازات وفرشاة خاصة لصبغ الشعر.

الطريقة:

في كوب من الماء انقعي مسحوق الحناء لمدّة ثماني ساعات، أو ليلة كاملة. ثم، اغلي أوراق الشاي الأسود في الماء، واتركيها لبضع دقائق حتّى تبرد. بعدها، أضيفي الشاي إلى الحناء، ثم عصير الليمون. اخلطي المكونات جيدًا؛ للحصول على مزيج ناعم ومُتماسك. بعدها، ضعي العجينة على كامل الشعر باستخدام الفرشاة بعد ارتداء القفازات، واتركيه لمدّة ساعة كاملة. وأخيرًا اغسلي الشعر بالشامبو الخفيف والخالي من الكبريت.

كرّري هذه الخلطة مرة واحدة في الشهر.

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خلطة الحناء والقهوة السوداء

خلطة الحناء والقهوة السوداء لتغطية الشيب

المكونات:

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الحنّاء.

كوب من القهوة السوداء.

الطريقة:

اخلطي بودرة الحناء مع كوب القهوة وحركي الخليط جيدًا حتى يتمازج ويصبح قوامًا متماسكًا. ثم، ضعي الخليط في إناء وغطّيه واتركيه لمدة 3 ساعات. بعد ذلك وزّعي الخليط على شعرك واتركيه حوالي 3 ساعات، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو جيدًا.

خلطة الحناء والموز

خلطة الحناء والموز لتغطية الشيب

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من الحناء.

موزة واحدة.

الطريقة:

في وعاء من الماء، ضغي الحناء فيه لإذابته والحصول على عجينة ذو قوام متامسك، واتركيها لمدة ليلة كاملة. في الصباح، اهرسي الموزة وأضيفيها للعجينة. ثم، اغسلي شعرك بالماء والقليل من الشامبو، ثم ضعي المزيج على شعرك. اتركيه لمدة ٥ دقائق، بعدها اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

كرّري هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيًا.

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