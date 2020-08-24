فيديو.. شيماء سيف تتقمص شخصية شاكيرا: شهيرة أختها

لايف ستايل
نشرت الفنانة شيماء سيف، فيديو طريفا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وشبهت شيماء سيف نفسها بالمطربة العالمية شاكيرا، حيث كان الفيديو لوجهها على جسم شاكيرا، وهي تغني وترقص في أكثر من أغنية.
وكتبت الفنانة الكوميدية، في تعليقها على الفيديو الطريف، "شهيرة أخت شاكيرا"، وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات.
وكان من بين التعليقات، "أنتي إزاي عسل كده بجد"، و"مهضومة كتير"، و"مسخرة يا شوشو والله عسل".
وتحرص شيماء سيف، دوما على مشاركة الجمهور والمتابعين بصور ولقطات من حياتها اليومية.
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