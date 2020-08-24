هوت شورت وبيرسينج وستوميك.. إطلالات دينا الشربيني في "أماكن السهر"

لايف ستايل

بعفوية شديدة، وظهور مُلفت للانتباه، في مشاهد متسلسلة، وإطلالات متنوعة، خطفت الفنانة دينا الشربيني الأنظار، فور ظهورها مع الهضبة عمرو دياب، في أحدث كليباته "أماكن السهر"، وهو التجربة الأولى لها التي تظهر من خلالها كـ "موديل" بعيدًا عن التمثيل أو تقديم البرامج.

وسرعان ما تصدرت "الشربيني" التريند، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بسبب لقطاتها العفوية التي ظهرت بها مع الهضبة، والتي ترجمت خلالها مشاعر الحُب التي يعيشها الثنائي.

وتألقت الفنانة الشابة خلال المقطع بالعديد من الإطلالات الصيفية، التي يمكن أن تكون نموذجا للفتيات.

ويرصد "هن"، إطلالات الفنانة الصيفية في "أماكن السهر".

- بيتش دريس

كانت الإطلالة الأولى للفنانة بـ "بيتش دريس"، من الستان الكريب، بلوني الأسود والأبيض مع النقوشات ذهبية اللون، كما جاء بحمالات رفيعة وبـ فتحة صدر "موديل v".

ستوميك وهوت شورت

طاقم كامل، بلون المينت، ظهرت به الفنانة في إطلالتها الثانية.

حيث تألقت بـ ستوميك مكشوف البطن، تميز بكونه له أكمام من الشيفون الأوف شولدر، مع هوت شورت بنفس الخامة واللون.

هوت شورت كاجوال

إطلالة كاجوال اتبعتها الفنانة، خلال معظم اللقطات، مرتدية هوت شورت جينز قصير، مع دي باللون الزيتي، دون أكمام مكشوف الظهر.

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ستوميك تريكو

ظهرت "الشربيني" أيضًا بإطلالة مختلفة، من التريكو الأبيض، مرتديتة ستوميك مكشوف البطن والصدر.

فستان ستان داكن

واحد من الاختيارات المناسبة للسهرات الليلية، حيث تألقت الفنانة بفستان باللون المارون الداكن، من الستان، جاء قصيرا وبحمالات رفيعة.

فستان ستان فاتح

فستان آخر ارتدته الفنانة في إحدى اللقطات، جاء من الستان، فاتح اللون، وقصيرا، ومناسبا للتنزهات على الشواطئ.

توبون وهوت شورت ملون

آخر إطلالات الفنانة، الكاجوال الملائمة لرحلات السفاري، حيث ارتدت هوت شورت ملونا مع تيشيرت أبيض ستوميك.

كما اعتمدت على تربون ملون من الجهة الأساسية للرأس.

واعتمدت الفنانة طيلة مشاهدها على البيرسينج، بأحجام وأشكال متعددة، ارتدته بمناطق متفرقة من الأذن، فضلا عن واحد آخر بالبطن.

مع الإكسسوارات الملونة، والحلي الذهب.