علاقات و مجتمع
كان مقررا أن تتزوج بعد يومين من طلبها الغريب لزوجها، الذي يخرج كثيرا ويختلط بالغرباء، حيث أصرت الفتاة على أن يجري خطيبها اختبار فيروس كورونا المستجد، مثل باقي اختبارات الزواج الروتينية الأخرى.
وشكت الفتاة السعودية التي تدعى "وداد سعد"، في كون خطيبها، حاملا للمرض، خاصة وأن فترة الحضانة تقريبا 14 يوما، ما يعني أنه يمكن أن يكون مصابا بكورونا دون ظهور أعراض عليه بحسب صحيفة "عكاظ".
وأوضحت "وداد"، إن لها قريبة دخلت المستشفى وماتت بعد 24 ساعة فقط من دخولها بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أخذت العدوى من إحدى قريباتها.
وتأتي مخاوف الفتاة السعودية، من أن عريسها دائم الخروج والاختلاط مع الآخرين، على خلاف حالتها، إذ تلتزم بالبقاء في المنزل وبالاشتراطات الصحية.
يذكر أنه شهدت مراسم الزواج وحفلاته تغييرات جذرية في السعودية منذ ظهور كورونا في البلاد في مارس الماضي، بسبب فرض اشتراطات صحية من قبل الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة سعودية تجبر خطيبها على إجراء فحص كورونا قبل الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.