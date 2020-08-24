فتاة سعودية تجبر خطيبها على إجراء فحص كورونا قبل الزواج

علاقات و مجتمع

كان مقررا أن تتزوج بعد يومين من طلبها الغريب لزوجها، الذي يخرج كثيرا ويختلط بالغرباء، حيث أصرت الفتاة على أن يجري خطيبها اختبار فيروس كورونا المستجد، مثل باقي اختبارات الزواج الروتينية الأخرى.

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وشكت الفتاة السعودية التي تدعى "وداد سعد"، في كون خطيبها، حاملا للمرض، خاصة وأن فترة الحضانة تقريبا 14 يوما، ما يعني أنه يمكن أن يكون مصابا بكورونا دون ظهور أعراض عليه بحسب صحيفة "عكاظ".

وأوضحت "وداد"، إن لها قريبة دخلت المستشفى وماتت بعد 24 ساعة فقط من دخولها بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أخذت العدوى من إحدى قريباتها.

وتأتي مخاوف الفتاة السعودية، من أن عريسها دائم الخروج والاختلاط مع الآخرين، على خلاف حالتها، إذ تلتزم بالبقاء في المنزل وبالاشتراطات الصحية.

يذكر أنه شهدت مراسم الزواج وحفلاته تغييرات جذرية في السعودية منذ ظهور كورونا في البلاد في مارس الماضي، بسبب فرض اشتراطات صحية من قبل الدولة.