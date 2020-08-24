ليلى علوي تنشر صورا نادرة لوالدتها الراحلة: "أنا تايهة ومحتاجالك"

علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة ليلى علوي، الذكرى الثانية لوفاة والدتها "ستيلا" بنشر صور نادرة، وكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وشاركت الفنانة ليلي علوي، بصور متعددة لمراحل عمرها المختلفة التي جمعتها بوالدتها، مُعلقة: "كل يوم بيعدي عليا وإنتي مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وانتي مش جنبي ناقص، كل لحظة بشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك بضعف أكتر وبشتاقلك أكتر".

وتابعت الفنانة: "من يوم ما مشيتي كبرت فجأة، وحسيت إني طفلة فجأة، كبرت لما بقيت لوحدي مضطرة أواجه الدنيا وأخلي بالي من نفسي وابني وكل اللي حواليا، واخد بالي من كل التفاصيل لوحدي.. وحسيت إني طفلة لما لقيت نفسي تايهة ومحتاجالك ونفسي بس اسمع صوتك".

واختتمت الفنانة: "سنة كاملة تانية مرت على فراقك وأنتي لسة وحشاني ولسة محتجالك يا أعظم أم في الدنيا.. وحشتيني يا ستيلا".