ماسك الأفوكادو : كولاجين طبيعي لبشرة السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:45 مساءً - الأفوكادو من الثمار التي تشتهر بفوائدها العديدة لصحة الجسم، وتنمو ثماره تحديدا بدولة المكسيك، وهو أساسي بالمطابخ اللاتينية، لهذا صبايا هذه البلاد يتمتعن بـ بشرة مخملية ناعمة، خاصة مع صاحبات البشرة العنبية.

يتمتع الأفوكادو بخصائصه العديدة، حيث يعمل على توحيد لون البشرة، والمساعدة في التخلص من البقع، كما يقلل من التجاعيد مع التقدم بالعمر، لهذا يُنصح دائما للسيدات فوق عمر الأربعين بتناوله ووضعه على الوجه مباشرة.

كما يعمل الأوفكادو على تغذية البشرة، فهو يحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي تفقده البشرة مع مرور الوقت، كما يحتوي على مادة الجلوتامين والأحماض الأمينية.

وصفات سهلة من الأفوكادو خليط الأفوكادو مع العسل واللبن

وصفات سهلة من الأفوكادو

- ثمرة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

اخلطي المكونات مع بعضها، وتأكدي من أن الأفوكادو مهروس جيدا، ليسهل توزيعه على الوجه.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيا للاستفادة من فوائد الأفوكادو، وتنعيم وتغذية بشرتك باللبن والعسل.

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خليط الأفوكادو مع الشوفان وزيت الزيتون

الأفوكادو مع الشوفان

- نصف حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة من الشوفان

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة حليب

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، واتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة.

عند إزالة الماسك، بعد مرور الوقت المحدد، حاولي فرك الخليط قليلا على بشرتك لإزالة أي رؤوس سوداء أو بقع.

حاولي تجربته مرة كل 10 أيام أو أسبوعين للحفاظ على بشرتك شابة وصحية.

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