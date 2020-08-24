"الفرق ثواني".. هل ظهرت دينا الشربيني أكثر من الهضبة في أماكن السهر؟

علاقات و مجتمع

مئات الآلاف من المشاهدات، حصدها فيديو كليب "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، والذي تضمن ظهور الفنانة دينا الشربيني، كموديل، وسط إعجاب بقصة الحب بين الثنائي، وشعور جمهور "الهضبة" بظهور الممثلة أكثر منه خلال الأغنية الجديدة المصورة.

بالرجوع إلى فيديو كليب "أماكن السهر"، ظهرت "الشربيني" لمدة تقارب الدقيقتين والـ27 ثانية، فيما أطل "الهضبة" لمدة تتجاوز الدقيقتين والـ48 ثانية، ليستحوذ "دياب" على النصيب الأكبر من الظهور بفرق ثوان معدودة.

تعليقات السوشيال ميديا على "أماكن السهر"

حصد ظهور الثنائي ردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "بعيدا عن حلاوتك وخفتك وكونك لذيذة.. قوليلنا إزاي خليتي الهضبة يحبك"، و"قولي لينا إزاي خلتيه يحبك أوي كده"، و"أجمل اتنين في الدنيا".

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عمرو دياب يطرح كليب "أماكن السهر"

طرح النجم الكبير عمرو دياب كليب أغنيته "أماكن السهر" الذي انتهى من تصويره منذ فترة في الساحل الشمالي، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وكان الهضبة قد طرح الأغنية منذ أيام، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث تصدرت قائمة الأعلى استماعًا على كل تطبيقات الموسيقى المختلفة.