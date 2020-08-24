بـ هوت شورت.. زوجة عماد متعب بنفس إطلالة بناتها

لايف ستايل

شاركت زوجة عماد متعب، وملكة جمال مصر السابقة، يارا ناعوم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة تجمعها ببناتها "تمارا" و"سيلين".

وظهرا الثلاثي بنفس الإطلالة، حيث ارتدين هوت شورت جينز قصيرا، باللون الفاتح، مع تيشيرت فوشيا نصف كم، منقوش، كإطلالة صيفية كاجوال.

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وتفاعل العديد من الرواد والمتابعين مع الصورة التي حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب.

وتصدرت زوجة لاعب الأهلي السابق، محركات البحث خلال الشهر الماضي، بسبب اتهامها بالعنصرية، عقب مهاجمتها إحدى "الشغالات" بسبب نزول الأخيرة حمام السباحة، الأمر الذي ردت عليه زوجة اللاعب، و"متعب" أيضًا مؤكدين إحالة الأمر للقانون.

وأعلنت يارا ناعوم زواجها من لاعب الأهلي السابق في عام 2011، حيث رُزقا بطفلتين هما "تمارا" و"سيلين".