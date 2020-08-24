"30 مارس" وراء ظهور دينا الشربيني بشعر مستعار في "أماكن السهر"

لايف ستايل

شعر مستعار أشقر طويل، لفتت به الفنانة دينا الشربيني، الأنظار خلال مشاركتها كموديل في كليب "أغاني السهر"، للفنان عمرو دياب، الذي تصدر ترند موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، فور طرحه منذ قليل، وسط تساؤلات عن سر "لوك" الفنانة.

السر وراء ظهور دينا الشربيني بشعر أشقر طويل

"الشربيني" ظهرت بـ"نيو لوك" مختلف عن إطلالتها الحالية، متخلية عن الشعر القصير، حيث أطلت بشعر طويل يجمع بين البني والأشقر بمختلف تدرجاته، بسبب الشخصية التي تجسدها في بطولة "30 مارس".

ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، هي السبب في كشف لوك الفنانة الشابة، من خلال مشاركة صور تجمعها بـ"الشربيني" من كواليس الفيلم، الذي يلعب خلاله زوجها دور البطولة، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك".

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وعلقت "ندى" حينها على الصور، قائلة: "من ألطف وأطيب وأحلى الناس، اللي فعلا يخلوك تحبهم، خفة دم وروح حلوة أم روح حلوة".

ردود أفعال "سوشيال ميديا" على "لوك" دينا الشربيني

الإطلالة الجديدة شهدت ردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "زي القمر يا دينا"، و"الاكستنشن تحفة ولايق عليكي، وباين أنه طبيعي"، و"بعدين عن حلاوتك وخفتك.. قوليلنا إزاي خليتي الهضبة يحبك".

عمرو دياب يطرح كليب "أماكن السهر"

طرح النجم الكبير عمرو دياب كليب أغنيته "أماكن السهر" الذي انتهى من تصويره منذ فترة في الساحل الشمالي، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وكان الهضبة قد طرح الأغنية منذ أيام، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث تصدرت قائمة الأعلى استماعًا على كل تطبيقات الموسيقى المختلفة.