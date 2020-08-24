للسيدات: 10 أشياء احذري غسل وجهك بها.. منها الماء الساخن وقطع الصابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعتبر إجراءات العناية بالبشرة رائعة في الحفاظ عليها، ولكن هناك بعض الأشياء التي لا يجب غسل الوجه بها أبدا، كما ذكر موقع "thelist".

1-الماء الساخن:

البخار أمر رائع لصحة بشرتك، لكن عندما يتعلق الأمر بالماء الساخن فإنه يعد خطرا على البشرة.

تقول الدكتورة راشيل نازاريان، أخصائية الأمراض الجلدية الأمريكية، إن الماء الساخن ودرجات الحرارة تؤدي إلى تمدد الأوعية والشعيرات الدموية، ويمكن أن يسبب ذلك احمرار الجلد، ومن ثم تكسر الأوعية الدموية وتوسعها بشكل دائم.

2- قطعة الصابون:

ينصح أطباء الأمراض الجلدية عموما بعدم استخدام الصابون على الوجه، بسبب كل "الإضافات الجمالية" التي تحتوي عليها، كما أنها قوية وشديدة للغاية على بشرتك، حيث تختلف بشرة وجهك عن باقي جسمك، لذا فإن استخدام نفس الصابون الذي تستخدمه لذراعيك ورجليك على وجهك ليس هو الخيار الأفضل.

3- الزيوت العطرية:

على الرغم من أن زجاجات الزيوت العطرية المركزة تتميز برائحة جيدة جدا، إلا أنها ليست بالضرورة جيدة لبشرتك، وخاصة وجهك، نظرا لأنها تسبب تهيج الجلد وظهور البثور.

4- صودا الخبز:

لا ينصح أطباء الأمراض الجلدية بوضع صودا الخبز على الوجه، حيث يؤدي الإفراط فيه إلى تقشير وتهيج البشرة، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بمستويات الأس الهيدروجيني الطبيعية لبشرتك، بالإضافة إلى أن فرك وجهك بمعجون صودا الخبز يمكن أن يكون قاسيا لبشرتك، ما يؤدي إلى احمرار وحساسية الجلد ويجعله عرضة لظهور البثور.

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5- كريم الهيدروكورتيزون:

على الرغم من أنه قد يكون مضادا للالتهابات، إلا أنه ليس آمنا تماما للاستخدام على البشرة، ويجب أيضا عدم استخدمه كغسول للوجه، نظرا لأنه يمكن أن يؤدي إلى ضعف بشرتك، وإذا كنت تعاني من حب الشباب، فإن كريم الهيدروكورتيزون قد يزيد الأمر سوءا ويجعل الحبوب أكثر وضوحا.

6- عصير الليمون:

تناول عصير الليمون في الصباح له فوائد عديدة، حيث أنه مرطب ومليء بفيتامين "ج" وله خصائص مضادة للميكروبات، ومع ذلك، لا يوجد دليل كاف لدعم أن عصير الليمون له أي فوائد حقيقية عند استخدامه كغسول للوجه.

وفي الواقع، يمكن أن يسبب تهيج بشرتك بشكل رهيب، ووفقا لـ"Healthline"، عند وضع المواد الحمضية على جلدك ثم تتعرض بشرتك للأشعة فوق البنفسجية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تفاعل التهابي، يسمى بـ"التهاب الجلد النباتي" ويمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى احمرار وتقرح وحتى تورم، علاوة على ذلك، يمكن أن تعرضك الحمضيات على بشرتك لخطر متزايد للإصابة بحروق الشمس.

9- خل التفاح:

قال طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي ليان ماك، إن غسل وجهك بخل التفاح يمكن أن يكون له آثارا سلبية على بشرتك، نظرا لاحتوائه على حمض الماليك، الذي يمكن أن يكون خطيرا للأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من البشرة، نظرا لطبيعته الحمضية.

ولفت إلى أن حمض الماليك يسبب تهيجا للأشخاص الذين يعانون من البشرة الجافة جدا أو إكزيما أو حتى احمرار في الوجه، ما قد يؤدي إلى تفاقم حالاتهم ويكونون أكثر عرضة للإصابة بحساسية التلامس.

10- زيت جوز الهند:

هناك بعض الأشخاص الذين يستخدمون زيت جوز الهند كغسول للوجه ويدّعون أنه يمكن أن يساعد بالفعل في علاج حب الشباب، ولكن هذا غير صحيح.

يحتوي زيت جوز الهند على بعض المكونات المقاومة للبكتيريا، لكنه لا يزال، كما هو واضح، زيتا، ويؤدي استخدام زيت جوز الهند إلى ظهور البثور بالإضافة إلى أنه يسد ويخنق المسام.