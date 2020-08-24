خطفا الأنظار.. عمرو دياب ودينا الشربيني بإطلالات ساحرة في "أماكن السهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

حقّق الكليب الرسمي لأغنية عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر" نحاجا في الدقائق الأولى من نشره، حيث تخطى المائة ألف مشاهدة.

ظهر في الكليب النجم عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني في لقطات متعددة، وهما يرتديان ملابس تتناسب جدًا مع الشواطئ وأماكن الخروج التي زاراها في الكليب.

اعتمدت "دينا" على القطع البسيطة وفي نفس الوقت بدت أنيقة، حيث إنها نسقت الملابس بطريقة ملفتة للأنظار أظهرت فيها تناسق جسمها وشاقته.

وفي إحدى اللقطات على البحر، ظهرت دينا وهي ترتدي فستانا قصيرا باللونين الأبيض والأسود، ومزينا بنقاط صفراء، وأكمل شكله الجذاب شعرها المنسدل على كتفيها.

وفي لقطة ثانية من مكان آخر، ظهرت وهي ترتدي طقما أنيقا أبيض مكون من قطعتين توب وجيب قصيرة مصنوعين من قماش الجبير.

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أما الهضبة فظهر بعدة إطلالات مميزة، كان منها وهو يرتدي قميصا مزينا بأوراق الأشجار، وهو من الموديلات المقربة لقلبه، وليست المرة الأولى الذي يظهر فيها به.

ارتدي الهضبة أيضا قميصا تقليديا باللون الأبيض المنقوش بالنقاط البيضة، هو موديل ليس جديدا، ونسق معه نظارة سوداء جعلت شكله مناسب جدًا للبحر.

كما اعتمد ارتداء سلسلة صفراء ظهرت في إحدى اللقطات، فمن المتوقع ظهورها بقوة في صيحات موضة الشباب هذا الصيف.

وطرح الهضبة عمرو دياب كليب أغنية "أماكن السهر"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ قليل، والكليب من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج أحمد خالد.