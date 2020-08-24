5 فوائد لتناول سمك السلمون.. منها فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

سمك السلمون من المأكولات البحرية الشهيرة والشهية التي يفضل تناولها الكثيرون، بالإضافة إلى أنه يعد مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية اللازمة للجسم.

وفي هذا الصدد، نذكر لكم مجموعة من فوائد تناول سمك السلمون، وفق ما نقل موقع "eatthis".

1- مصدر رائع لأوميجا 3 الدهنية:

يمد سمك السلمون الجسم بأحماض أوميجا 3 الدهنية بمفردها، فضلا عن أنه من الدهون المتعددة غير المشبعة، والتي تعتبر رائعة لصحة القلب والعين والدماغ، وإنتاج الهرمونات، ووظيفة المناعة، ودعم القلب والرئة.

2- بروتين عالي الجودة:

يعد البروتين من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسمك لزيادة حرق السعرات الحرارية وتقليل الجوع، والحفاظ على كتلة العضلات، ليس ذلك فحسب، بل إن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية كافية من البروتين يمكن أن يساعدك في الواقع على الشعور بالشبع.

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3- يحصل جسمك على عدد لا يحصى من العناصر الغذائية:

إلى جانب إعطائك كمية كافية من أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين، إذا كنت تأكل سمك السلمون، فسوف يستفيد جسمك أيضا من الكثير من العناصر الغذائية المختلفة، نظرا لأن سمك السلمون غني بفيتامينات B المتعددة، بما في ذلك B6 وB12، والتي تعتبر مهمة بشكل لا يصدق، لتعزيز جهاز المناعة لديك ومساعدتك على الشعور بالاستيقاظ.

4- يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن:

يمكن أن تساعدك شرائح السلمون على الشعور بالشبع بعد الوجبة، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من البروتين الموجود في سمك السلمون، من المحتمل أن يستهلكوا سعرات حرارية أقل على المدى الطويل، لأنهم يشعرون بالشبع الكافي، وبالتالي التوقف عن تناول المزيد من الطعام، ما يؤدي بالطبع إلى فقدان الوزن.

5- النظام الغذائي الأكثر صحة في العالم:

تم تصنيف هذا النظام الغذائي على أنه الأفضل لعام 2020 من قبل US News & World Report (شبكة إعلام أمريكية)، ولا يزال يشهد ترتيبا عاليا عاما بعد عام.