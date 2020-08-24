صيحات مكياج جديدة تجعلك متحمسة جداً لتطبيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - خلال عصر التباعد الاجتماعي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا، ربما لم تعد المرأة تذهب أبعد من الكونسيلر وبلسم الشفاه والماسكرا عند تطبيق المكياج، لا سيما خلال عملها من المنزل. لكن ستشكل صيحات المكياج الجديدة مصدر إلهام كافياً لجعلك تعودين بقوة الى لعبة المكياج مرة أخرى، لا سيما أن الخروج من المنزل ليس شرطاً لعمل المكياج. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، صيحات مكياج جديدة تبث فيك النشاط والحيوية وتجعلك تضجين جمالاً وأنوثة.



مكياج عيون بأسلوب الديسكو

مكياج عيون بأسلوب الديسكو



سواء كان لديك سبب للاحتفال أم لا، فلا تترددي في تجربة مكياج العيون اللامع والبراق بأسلوب الديسكو الذي يعود الى مرحلة السبعينات، بحيث يتم التركيز بشكل كبير على منطقة العين باستخدام الكرات البراقة متعددة الألوان على طول الجف العلوي وعند زاوية العين الخارجية، الى جانب طبقات عدة من الماسكرا، والبلاش البرونزي وأحمر الشفاه النيود اللامع.

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مكياج عين القطة بأسلوب عصري

مكياج عين القطة بأسلوب عصري



آن الأوان لتعتمدي مكياج عيون القطة بأسلوب عصري جداً ومميز، بحيث لا يقتصر تطبيق الأيلاينر الأسود على خط الرموش العلوية فقط امتداداً الى خارج العين، وإنما أضيفي أيضاً خطاً نصف دائري تحت الحاجب مباشرة، وخطاً بحجم أصغر أسفل خط الرمش السفلي مباشرة. اعتمدي أيضاً لون البشرة الموحد والشفاه الطبيعية.

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مكياج الشفاه الزهري اللامع

مكياج الشفاه الزهري اللامع



إذا كنت ترغبين في التركيز على شفتيك فقط عند تطبيق المكياج، اعتمدي صيحة مكياج الشفاه الزهري اللامع، الذي يبرز شفتيك ويجعلها أكبر حجماً. ننصحك بتجربة Victoria Beckham Beauty's Bitten Lip Tint ، فتركيبته المشبعة بالسكوالين المرطب وحمض الهيالورونيك تضمن لك الحصول على شفاه ممتلئة وناعمة لساعات طويلة، حتى عند ارتداء قناع الوجه. ويمكنك وضع طبقات متعددة منه بناء على مستوى اللون الذي تريدينه. كذلك، استخدمي ظل العين بلون هادئ فوق الجفن العلوي.



مكياج عيون مائي

مكياج عيون مائي



يعد مكياج العيون المائي من أبرز صيحات المكياج في الوقت الحالي، وعلى رغم جرأته إلا أن أسلوب المكياج هذا يمنحك مظهراً حيوياً جداً ولافتاً. لذلك، امزجي وطابقي ألوان ظلال العيون التي ترغبين في استخدامها. بإمكانك اعتماد الألوان: الأصفر، الأخضر، الأحمر، الأزرق والزهري.

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