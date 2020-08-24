هل مللت من تسريحة شعرك؟ إليك الحل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تحظى مشابك الشعر بشعبية كبيرة بين النساء، فهي لم تعد تقتصر على الفتيات الأصغر سناً، حيث بات يتم تصميمها بطريقة قاخرة وأنيقة لتضفي على تسريحة شعر المرأة لمسة راقية ومميزة. كذلك، تعد مشابك الشعر بمختلف أشكالها موضة رائجة في الوقت الراهن، لذلك إن كنت تشعرين بالملل من العديد من تسريحات الشعر التي اعتمدتها مراراً وتكرارً، فإن الخيار الأمثل لك هو مشابك الشعر، فهي كفيلة بإضافة الكثير من التألق إلى إطلالتك.



مشابك الشعر المرصعة

مشابك الشعر المرصعة



بغض النظر عن تسريحة الشعر التي ترغبين فيها، تعد مشابك الشعر المرصعة، بأشكالها المختلفة، خياراً رائعاً لكافة الأوقات، سواء لأوقات العمل أو السهرات والمناسبات. بإمكانك مثلاً اعتماد تسريحة ذيل الحصان وتزيينها بمجموعة من مشابك الشعر المميزة والمرصعة بالأحجار متعددة الألوان، بأشكال وأحجام مختلفة وفقاً لاختيارك، أو مشابك الشعر ذات الرؤوس الكريستالية القابلة للتكديس.

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مشابك الشعر المعدنية

مشابك الشعر المعدنية



إذا كنت ممن يملن الى تسريحات الشعر المنسدلة، المستقيمة أو الويفي أو الكيرلي، فإن مشابك الشعر المعدنية هي أفضل طريقة لإضفاء التميز على تسريحة شعرك. اعتمديها مع الغرة الجانبية، بحيث تثبتينها بأحد مشابك الشعر القماشية باللون الذي ترغبين فيه، فهي ملائمة جداً لإطلالة العمل اليومية. كذلك، بإمكانك اعتماد الغرة النصفية وتثبيتها بمشبكين معدنيين من اختيارك.

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المشابك كبيرة الحجم

المشابك كبيرة الحجم



أما إذا كنت من محبات تسريحات الكعكة بأشكالها المختلفة، فلا تترددي في اعتماد مشابك الشعر كبيرة الحجم الى جانبها، ووضعها في المكان الذي ترينه مناسباً. بإمكانك مثلاً وضعها على الجهة الجانبية من الرأس، أو تحت الكعكة مباشرة. واختاري مشابك الشعر التي تأتي على شكل أوراق الأشجار، فهي أنيقة وعملية وتضفي لمسة مميزة على تسريحة شعرك.



المشابك المرصعة باللؤلؤ

المشابك المرصعة باللؤلؤ



يعد اللؤلؤ من أكثر الأكسسوارات الرائجة حالياً في عالم الموضة والجمال، بالتالي تعد مشابك الشعر المرصعة باللؤلؤ أفضل طريقة للتخلص من حالة الملل التي قد تشعرين بها من تسريحة شعرك. وهي ملائمة خصوصاً مع تسريحات الشعر الجانبية المنسدلة. اعتمديها بأشكال مختلفة، فهي تضمن لك إطلالة أنثوية راقية.

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