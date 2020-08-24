كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - لا تزال أطواق الشعر تحتل صدارة موضة إكسسوارات 2020، وأصبحت الفتيات تلجأ إلى اعتمادها بشكل أكبر، إذ تضفي على إطلالتهن قدرا من الأناقة والجاذبية.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة موديلات من أطواق الشعر العريضة موضة إكسسوارات 2020، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.



طوق شعر عريض من القطيفة

طوق شعر عريض من القطيفة



إذا كنت تبحثين عن موديل أنيق بين موديلات أطواق الشعر، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لطوق شعر عريض من قماش القطيفة السادة، وبفيونكة على الجنب.

ويمكنك تنسيق هذا الطوق مع تسريحة شعر منخفضة على شكل كعكة، وتقسيم الشعر لنصفين من الأمام، ليضفي على إطلالتك أناقة وجمالا.

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طوق شعر عريض بتصميم كاروهات

طوق شعر عريض بتصميم كاروهات



إذا كنت تبحثين عن موديل أنيق ومميز بين موديلات أطواق الشعر العريضة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لطوق شعر بتصميم كاروهات، ومزين بوردة كبيرة الحجم على أحد الجانبين.

ويمكنك تنسيق هذا الطوق مع تسريحة شعر منخفضة على شكل كعكة جانبية، إذ يمنح إطلالتك جاذبية وسحرا خاصا.



طوق شعر عريض بتصميم منقط

طوق شعر عريض بتصميم منقط



إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة كاجوال، وتبحثين عن موديل أنيق لطوق شعر يناسب هذه الإطلالة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لطوق شعر عريض بتصميم منقط.

ويمكنك تنسيق هذا الطوق مع تسريحة شعر على شكل كعكة فوضوية، لتضفي على إطلالتك بساطة وأناقة.

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طوق شعر عريض مطبع بنقشات متعددة

طوق شعر عريض مطبع بنقشات متعددة



إذا كنت تبحثين عن إطلالة أنيقة تناسب أوقات العمل، وتبحثين عن موديل أنيق لطوق شعر يناسبك، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لطوق شعر عريض مطبع بنقشات وألوان متعددة، تناسب ألوان الملابس التي ترتديها.

ويمكنك تنسيق هذا الطوق مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، مع البف، إذ يضفي على إطلالتك عفوية وجمالا.

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طوق شعر عريض من الجلد

طوق شعر عريض من الجلد



لإطلالة أكثر عفوية، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق بين موديلات الشعر العريضة، فهذا الموديل مصنوع من الجلد، ويمكنك تنسيقه مع مختلف تسريحات الشعر.

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طوق شعر عريض مطبع بالأزهار

طوق شعر عريض مطبع بالأزهار



إذا كنت تبحثين عن إطلالة مسائية هادئة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل لطوق الشعر المطبع بنقشة الأزهار، وتنسيقه مع فستان من نفس طبعة الطوق، ليضفي على إطلالتك جاذبية وسحرا خاصا.



طوق شعر عريض مزين بحبات اللؤلؤ

طوق شعر عريض مزين بحبات اللؤلؤ



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة مسائية، وترغبين في الظهور بإطلالة متميزة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق لطوق شعر عريض مزين بحبات اللؤلؤ، ليمنحك فخامة وجذابية.

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طوق شعر عريض مزين بالورود كبيرة الحجم

طوق شعر عريض مزين بالورود كبيرة الحجم



لإطلالة أكثر عفوية وجاذبية، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لطوق شعر عريض مزين بالورود كبيرة الحجم، إذ يمنحك جاذبية وأناقة.



طوق شعر عريض من الذهب

طوق شعر عريض من الذهب



لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل لطوق شعر عريض من الذهب الأصفر، ومزين بورود كبيرة الحجم.