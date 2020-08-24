موديلات عبايات أنيقة لعام ٢٠٢٠ من مدوّنات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تحرص الكثيرات من الفتيات العربيات على ارتداء العبايات الخليجية في إطلالاتهن المختلفة، ويفضِّلن اختيار التصميمات المتماشية مع أحدث خطوط الموضة الخليجية، لذا نقدِّم لك -عزيزتي- من أشهر مدوّنات الموضة وأكثرهن تأثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي عدة إطلالات لعبايات صيفية متنوعة بموضة ٢٠٢٠.



خيارات العبايات العصرية من مثايل آل علي

خيارات العبايات العصرية من مثايل آل علي



مثايل آل علي، ناشطة وإعلامية إماراتية، يتابعها في حسابها على إنستجرام أكثر من ٧٣٠ ألف شخص؛ حيث تتميز بنشر صور لإطلالاتها المختلفة والمحتشمة وبعض يومياتها. ومن أحدث إطلالاتها بالعباية اختارت عباءة بنية بقَصَّة واسعة مزينة بالفصوص الكريستالية من الجزء العلوي والأكمام لمظهر بسيط مناسب لكل الإطلالات، ونسقت في إطلالة أخرى عباية عصرية ومناسبة للشابات مصممة باللون الزيتي المزين من منطقة الصدر بالقماش الرمادي المرسوم بالزيتي، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالرمادي والكحلي لخيار حيادي.

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إطلالات العبايات الشبابية من مريم الياسي

إطلالات العبايات الشبابية من مريم الياسي



‫مريم الياسي، مصممة أزياء بدأت في عمر صغير، ولاقت موهبتها نجاحًا كبيرًا، وتُعتبر الآن من أهم مدوِّنات الموضة والجمال، ويتابعها في حسابها على إنستجرام أكثر من ٦٧٠ ألف متابع. ولجمال خياراتها بالعباية، استوحينا لكِ منها عدة إطلالات؛ حيث تزينت بعباية بيضاء مزينة بقَصَّة البليزر في الجزء العلوي ومزينة بالقطن الأبيض لمظهر أنثوي مميز، وتألقت بعباية زهرية مزينة بالفصوص الزهرية الناعمة، وأكملت جمالها بالمجوهرات الذهبية المزينة بالحجر الملون لمظهر شبابي مفعم بالحياة، وظهرت في الإطلالة الثالثة بعباءة بنفسجية مرسومة بطبعات سوداء لإطلالة مناسبة لخروجات المساء. ‬

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عبايات صيفية بألوان حيادية من آلاء البلوشي

عبايات صيفية بألوان حيادية من آلاء البلوشي



تُعتبر مدونة الموضة المختصة بالأزياء والجمال والموديل آلاء البلوشي من أكثر الفتيات العمانيات اختيارًا للعباية في إطلالاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر الكثير من الصور بالعباية على حسابها الرسمي في إنستجرام، حيث يتابعها فيه أكثر من ٣٣٠ ألف شخص. ومن وحيها نقدم لكِ عدة خيارات بالعبايات الداكنة والحيادية التي تمتاز بإخفاء عيوب الجسم وإضفاء المزيد من الحشمة والأناقة، حيث ارتدت عباية سوداء مزينة في أطراف الأكمام بالأبيض المزين بالترتر والزهور بطريقة شبابية، وأطلت بعباية حمراء جذابة مزينة بالفصوص الطويلة السوداء لخيار أنثوي، وظهرت بعباية بنية مصممة بمطاط ناعم في الأكمام ومزينة بالقماش السماوي المطرز بالأبيض لخيار مناسب للشابات، وتأنقت بعباية سوداء مزينة بتطريزات بيضاء متعرجة في الأطراف، لخيار مناسب لكل الإطلالات.