النظارات بالعدسات الملونة لخريف وشتاء 2020/2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - بعد أن تعرفنا على النظارات الرائجة لخريف وشتاء 2021 بإطاراتها المختلفة، تقدم لك الخليج 365 أكثر الألوان الرائجة لهذا الموسم، فلكي تكون إطلالاتك عصرية ومميزة، يبقى أن تختاري اللون، بعد اختيار الإطار الذي يتناسب مع شكل وجهك.

شاهدي الصور واختاري لون العدسة التي ستتألقين بها من الألوان الأكثر رواجاً أدناه.



العدسة المتجانسة مع الإطار

Versace



برزت النظارات ذات الإطار المتجانس مع العدسة من حيث اللون، في الكثير من عروض أزياء خريف وشتاء 2021، وقد تعددت الألوان التي برزت، منها الأخضر والزهري والرمادي، إضافة إلى اللون الأكثر استخداماً وهو البني.

كما برزت أيضاً في هذا التصميم ألوان المونكروم، خاصة في عروض Versace.

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العدسات الصفراء

Marine Serre



يعكس اللون الأصفر أجواء فصل الخريف بشكل خاص، وعليه فإن النظارات ذات العدسات الصفراء تتناسب جداً وأجواء هذا الفصل الذي ينذر باقتراب الفصل الأكثر برودة.

وقد برزت العدسات الصفراء كثيرا في عروض أزياء Marine Serre وMarques’Almeida لخريف وشتاء 2021.

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العدسات البرتقالية

Tod's



على غرار العدسات الصفراء اللون، تعكس العدسات البرتقالية أجواء فصل الخريف وألوان أوراق الأشجار المتساقطة، وتعطي لمسة عصرية دافئة لأي إطلالة.

وقد برزت العدسات البرتقالية اللون كثيراً في عروض Christian Dior و Tod's لخريف وشتاء 2020.

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العدسات الزهرية

Cynthia Rowley



إن كنت من عاشقات الإطلالات المشرقة والمفعمة بالحياة، فإن خيار العدسات باللون الزهري في الفصول الباردة هو المثالي لك، خاصة وأن هذا اللون برز كثيراً في عروض خريف وشتاء 2021 كما هي الحال في عروض Rochas وCynthia Rowley.

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نصائح لاختيار النظارة المناسبة لوجهك:





الوجه الدائري: أفضل خيار النظارات ذات الشكل الخارجي الهندسي، وخاصة المستطيل مع بروز الجسر العلوي للخارج، ويجب الابتعاد عن النظارات الدائرية والنظارات صغيرة الحجم.

الوجه المربع: أفضل خيار النظارات المدورة أو ذات الشكل البيضوي، بالإضافة إلى وجود الجسر الواصل بين العدستين في مستوى مرتفع، ويجب الابتعاد عن النظارات ذات الشكل المربع والمستطيل.

الوجه المثلث – القلب : أفضل خيار نظارات عيون القطة وذات الجسر الواصل بين العدستين، الذي يكون في مستوى منخفض، ويجب الابتعاد عن النظارات كبيرة الحجم، والتي تحتوي على تفاصيل في الجزء العلوي.

الوجه المعين – الماسي : أفضل خيار النظارات المستديرة، بالإضافة إلى تلك التي تتمتع بعرض إضافي، ويجب الابتعاد عن النظارات ذات الشكل المربع أو ذات الإطارات الضيقة.

الوجه المستطيل: أفضل خيار النظارات الدائرية أو البيضوية والتي تتمتع ببعض العرض، فيما يجب الابتعاد عن النظارات بشكل المستطيل أو المربع.

الوجه البيضوي : أفضل خيار النظارات الكبيرة، كما يمكنك اختيار النظارات المربعة أو المستطيلة، ويجب الابتعاد عن النظارات الضيقة والصغيرة، والتي تمنح الوجه المزيد من الطول.

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