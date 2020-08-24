للمحجبات.. طبقي حجابك بقطع السكارف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تختار الفتيات المحجبات في الصيف الحجابَ المصمم بالأقمشة الباردة، كقطع السكارف المصنوع من الساتان والحرير البارد، ويعتمدن التصميمات الناعمة المناسبة مع أجواء الصيف الحارة، فإليكِ أفضل الخيارات لـ لفَّات الحجاب المطبقة بصيحة ٢٠٢٠، مع بعض النصائح التي عليك تطبيقها في الأجواء الحارة.



لفات سكارف مطبقة بموضة ٢٠٢٠

لفات سكارف مطبقة بموضة 2020

حين تختارين قماش حجابك في الصيف بقَصَّة منسدلة، يمكنكِ لفه بالطريقة التقليدية التي تعوَّدتِ عليها، ولكن بدلًا من أن تثبِّتيه في وسط الرقبة وتلفيه حولها؛ اتركيه منسدلًا ولا تثبِّتيه، حيث يكون ملفوفًا بطريقة مفتوحة تترك متنفَّسًا ليدخل الهواء إلى جسمك عبر عنقك، وتمنحك مظهرًا مميزًا، أو اعتمدي أسلوبًا صيفيًّا مميزًا؛ بعد أن تثبِّتي الحجاب على رأسك، ولفّيه على جانب واحد واتركيه ينسدل، ويمكنك تطبيق لفات السكارف بالتوربان، فهو من أكثر ستايلات الحجاب المناسبة للصيف، وهذا العام اختاريه بأسلوب بسيط خالٍ من المبالغة لإطلالة أنيقة، ويمكنك تركه مفتوحًا بدون التثبيت على رأسك ولا تلفيه حول الرقبة؛ أي اتركيه مفتوحًا من الجانبين ومنسدلًا بحيث يسمح للهواء بالدخول إلى جسمك عبر الرقبة بطريقة كبيرة، ويمنحكِ مظهرًا يصعب مقاومته، ويمكنك تنسيق لفة بسيطة بعُقْدَة أمامية مع إطلالة كاجوال؛ لمظهر كلاسيكي مناسب لفترة التسعينيات والثمانينيات.

تابعي المزيد:لفات حجاب للوجه الدائري



نصائح لطرق لفَّات الحجاب في الصيف

نصائح لطرق لفَّات الحجاب في الصيف



تبحث المرأة في الصيف عن أنواع حجاب معينة تمنع عنها حِدّة الحرارة وتخفف من أضرار الرطوبة، فإليكِ بعض النصائح حول الحجاب المناسب في الصيف؛ أولًا يمكنك الاستغناء عن الدبابيس كليًّا والاعتماد على الحجاب ذي اللفة الكلاسيكية المتعارف عليها، وارتداء حجاب كامل يغطي رقبتك وشعرك، ومن ثَمَّ ضعي الحجاب بسهولة ولفيه حول كتفيك، ولمظهر عصري؛ يمكنك اللجوء إلى الحجاب العصري في الصيف، مثل التوربان الذي يجمع شعرك كله إلى الوراء؛ لمظهر محتشم يقي من أشعة الشمس ويمتص الحرارة ويحجب الرطوبة ويمنع التَّعَرُّق، واختاري ألوان الحجاب الفاتحة مثل الأبيض والزهري، وابتعدي كليًّا عن الألوان الغامقة مثل البني والأسود؛ حتى لا تحبسي الحرارة، وللتخفيف من حِدَّة الحرارة أكثر؛ ارفعي شعرك عاليًا تحت الحجاب وثبِّتيه بواسطة الدبابيس؛ منعًا لانسداله.