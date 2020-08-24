علاقات و مجتمع
منذ الدقيقة الأولى من انطلاق كليب "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب بمشاركة الفنانة دينا الشربيني، بدأت موجة التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وخاصة بعد ظهور دينا الشربيني معه لأول مرة بأغنيته، التي حققت تفاعلًا كبيرًا.
فتيات بعد طرح أغنية أماكن السهر: "الست تقدر تعمل المستحيل"
من اللحظة الأولى لعرض الأغنية بدأت ردود أفعال الفتيات تجتاح مواقع التواصل الاجتماعى، عن علاقة الحب التي جمعت الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني أبرزها: "فعلا الست تقدر تعمل المستحيل خلتك تطلع أحلى ما عندك أغنية روعة بجد" وقالت أخرى: "يارتنى كنت في أماكن السهر"، وذكرت أخرى: "لايقين أوي على بعض".
ولم تقف التعليقات عند هذا بل بدأت بعض الفتيات نشر كلمات من الأغنية التي علقت في أذهان البعض، بعد دقائق من عرض الأغنية.
ولم تقتصر التعليقات على الفتيات فقط وإنما علق بعض الشباب على دور دينا الشربيني في حياة عمرو دياب، "تسلم للست اللى بتقدر تغير وتطلع وتسعد الراجل اللي يبقى معاها عمرو ودينا حاجة عظمة".
وأغنية "أماكن السهر" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح أغنية عمرو دياب الجديدة مع دينا الشربيني.. فتيات: "ياريتنا كنا في أماكن السهر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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