بعد ظهور بكتيريا "شيغيلا" في الصين.. تعرف على أعراض المرض وطرق الوقاية

صحة

أصيب مئات الأشخاص في شرق الصين ببكتيريا قد تسبب التهابا معويا حادا، بعد شرب مياه ملوثة ويطلق عليها "الشيغيلا"، ووصل عدد حالات الإصابة نحو 500 من سكان مدينة باووي الريفية على بعد حوالى 550 كيلومترا غرب شنغهاي، بالحمى والإسهال منذ الأسبوع الماضي، في واقعة أجبرت السلطات على إغلاق شركة المياه المحلية، وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

أعراض عدوى الشيغيلا

ومن أعراض عدوى الشيغيلا كما ذكرها موقع "Mayo Clinic"

الإسهال (يحتوى عادةً على دم أو مخاط).

ألم أو تقلصات في البطن.

حمى.

أسباب الشيغيلا

تحدث الإصابة عند ابتلاع بكتيريا الشيغيلا عن طريق الخطأ. يمكن أن يحدث ذلك عند:

ملامسة الفم

إذا لم تغسل يديك جيدًا بعد تغيير الحفاض لطفل مصاب بعدوى الشيغيلا، فقد تُصاب بالعدوى.

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الاتصال الشخصي المباشر.

هو أكثر الطرق الشائعة لانتشار المرض.

تناول الأطعمة الملوثة.

ملامسة الأشخاص المصابين بالعدوى للطعام حيث يمكنهم نقل البكتيريا إلى الأشخاص الذين يتناولون هذا الطعام.

المياه الملوثة.

طرق الوقاية من الشيغيلا

وعن طرق الوقاية من الشيغيلا.

غسل اليدين بشكل متكرر.

لاحظ الأطفال أثناء غسيلهم لأيديهم.

طهِّر مناطق تغيير الحفاضات بعد الاستخدام.

لا تجهز الطعام لأشخاص آخرين إذا كنت مصابًا بالإسهال.

تجنب ابتلاع الأطفال لمياه البرك، أو البحيرات، أو حمامات السباحة غير المعالجة.