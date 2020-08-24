فيديو.. سوسن بدر ترقص على أغنية بالبنط العريض لـ"الجسمي"

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مقطع فيديو قصير، شاركته الفنانة سوسن بدر مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال تمايلها على نغمات أغنية بـ"البنط العريض" للفنان حسين الجسمي.
وظهرت "سوسن" بفستان أحمر، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة، مع مكياج "سموكي"، ونظارة طبية أثناء كتابتها على المكتب وتفاعلها مع "البنط العريض" بالرقص والغناء.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والتعليقات، أبرزها: "نفرتيتي ترقص على نغمات أغنية شبابية"، و"إيه الحلاوة دي كلها"، و"بنحبك يا سوسن".
طرح الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" التي يهديها لجمهوره المصري.
الأغنية الجديدة التي طرحها منذ أيام عبر موقع "يوتيوب" هي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.
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