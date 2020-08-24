زوج في دعوى نشوز: "مراتي ضيعت شقى 20 سنة في الخليج وطردتني"

علاقات و مجتمع

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالسويس، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وادعى فيها قيامها بطرده من مسكن الزوجية، وحبسه بدعوى تبديد منقولاتها، بعد حياة زوجية دامت 25 عاما، متهما زوجته أنها استولت على أمواله بعد 20 عاما من العمل في إحدى دول الخليج.

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وتابع الزوج "خ.ت.أ"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "طوال سنوات زواجنا حاولت أن أحافظ على مستوى معيشي جيد لزوجتي وابنتي، فكنت نعم الزوج بشهادة أهلها، وبسبب إسرافها المبالغ فيه اضطررت للعمل لسنوات طويلة وصلت إلى 20 عاما في إحدى دول الخليج، ولكنها كانت تضيع شقى العمر على أقاربها وشراء مجهوهرات وفي النهاية استولت على أموالي التي كنت أتخيل أنها الإنسانة التي ستحافظ عليها".

وأضاف: "كانت تعاملنى كبنك تسحب بغير حساب، وتتركني كالمجنون لأوفر لها مصادر دخل أخرى، وبالرغم من معاملتي الحسنة لها وأهلها، كانت تقابل ذلك بالإساءة لي ولأهلي، وأخيراً قررت معاقبتي بالاستيلاء على شقتي، وذهبت بعدها وادعت علي بتهم كيدية وبلاغات بقسم الشرطة، بتبديد منقولاتها التي تكفلت بنفقاتها من مالي الخاص عند زواجي منها، وذلك بسبب ظروف أهلها الصعبة، ثم طردتني للشارع ".

واستطرد الزوج: "تربصت بي لتنتقم مني، دون أن يحدث بيننا أي خلافات تذكر، حتى تترك ابنتي وتعيش حياة جديدة مع أصدقائها وعاقبتني على ثقتي فيها بالاستيلاء على شقى العمر".