تعرفي على أشهر صنادل الفليب فلوب الأكثر أناقة لهذا الصيف

بعد تعاون ناجح في العام الماضي، تعاونت دار الأزياء الفرنسية سان لوران بقيادة مديرها الإبداعي أنتوني فاكاريلو مرة أخرى هذا العام مع العلامة التجارية الأيقونية البرازيلية Havaianas""- التي تأسست عام 1962 والشهيرة بصنادل الفليب فلوب الأيقونية.

حيث عملت العلامتان على ابتكار زوج جديد وأكثر أناقة من صنادل "الفليب فلوب" بمظهر فريد ومميز لفصل الصيف، في تعاون العام الماضي، اكتسب الحذاء المطاطي الشهير لمسات من الروك أند رول بطبعة الحمار الوحشي باللونين الأسود والأبيض، وهذا العام تم تقديمه بطبعة جلد النمر مع خطوط سوداء.

في الحملة الإعلانية، والتي تم تصويرها من قبل "Purienne"، تم تصوير صنادل الهافايانس على صخرة مغطاة بالطحالب ومحاطة بالمياه تحت ضوء الشمس بشكل جذاب.

وتعد صنادل الفليب فلوب إلى جانب البركينستوك والصنادل المسطحة من أكثر الأنماط شعبية هذا الصيف، لهذا فإن صنادل تعاون "Saint Laurent x Havaianas" سيكون خيارا مثاليا، فهي شديدة التحمل وخفيفة الوزن بدرجة كافية، كما أنها مناسبة تمامًا للتخزين في حقيبة السفر لقضاء العطلة على شاطئ البحر.

ويسهل تنظيفها، ويمكن وضعها في الماء، وتنسيقها مع أي شيء من الفساتين الصيفية إلى الشورتات القصيرة مرورا بمايوهات السباحة خلال النهار ويمكنك ايضا ارتداؤها مع زي رسمي أنيق كفساتين السهرة أو بدلة الشورت خلال الليل؛ ما يجعلها مناسبة للارتداء في الصيف أو الربيع أو الخريف.

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يذكر أنَّ النمط الجديد من صنادل هافايانس متاح للشراء عبر متجر إيف سان لوران الإلكتروني، بالإضافة إلى متاجر العلامة في لوس أنجلوس و"Rue Saint-Honoré" ومتجر شاطئي منبثق بالقرب من Hossegor في فرنسا، ولحسن الحظ فالحذاء متاح بسعر معقول لا يتجاوز 74 دولارا.

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