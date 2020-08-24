"التسامح" الإماراتية تنظم مؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش".. الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم وزارة التسامح والتعايش مؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش"، برعاية فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات"، وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، الأربعاء المقبل، تحت شعار "استشراف إسهامات المرأة في الخمسين" بحضور عربي ودولي بارز.

وأكدت عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح والتعايش، أن المؤتمر يأتي تأكيدا على الاعتزاز بدور المرأة الإماراتية، حيث تشارك العديد من القيادات العالمية بمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو، وعدد من القيادات النسائية العربية إضافة إلى القيادات النسائية الإماراتية البارزة.

يركز المؤتمر على تعزيز مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي كسفيرة للتسامح والتعايش والاخوة الإنسانية من خلال ثلاث جلسات افتراضية منفصلة.

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وأوضحت "الصابري" أن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، حريص على أن يظهر المؤتمر بالصورة التي تليق باسم الشيخة فاطمة بنت مبارك كراعية للحدث، لتعزيز القيم الإنسانية الأصيلة، مؤكدة على متابعته المستمرة لكافة تفاصيل المؤتمر، الذي يحتفي بنجاحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

وسيلقى المؤتمر الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وقدرتها على الإنجاز حيث يستضيف منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيس نادي دبي للصحافة، ومي الجابر رئيسة مبادرة صحة المرأة.

ومن المقرر أن يتم بث المؤتمر عبر وسائل التواصل المجتمعي الخاصة بالوزارة وعبر قناة اليوتيوب على الهواء مباشرة، باللغة العربية والإنجليزية.