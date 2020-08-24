مادة غذائية تنظف الكبد من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
ينصح خبراء التغذية في العالم بتناول البنجر (الشوندر) للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين عمل الجهاز الهضمي.
وتشير مجلة Food News، إلى أنه وفقا لخبراء التغذية، يعتبر البنجر مصدرا لجميع المواد المغذية والمعادن التي يحتاجها الجسم. والبنجر الموسمي، غني بفيتامينات A و C ومركبات الثيامين والنياسين وعناصر الحديد والكالسيوم والفوسفور والبروتينات، وفق ما ذكر موقع "سبونتيك".
وعلاوة على هذا، تحتوي 100 جرام من البنجر على 128 ملجم من القلويات، و16 ملجم من المنشطات العشبية، و6 ملجم من الفلافونويد، و115 ملجم من التربينويدات، و3 ملغم من الصابونين Saponin (مادة شبه قلوية)، و11 ملجم من بيتا كاروتين.
وبفضل هذه التركيبة، يحمي البنجر بفعالية أعضاء الجسم الداخلية من الالتهابات وينظم مستوى ضغط الدم. كما أن البنجر الموسمي يعزز عملية تنظيف الكبد الطبيعية من السموم، ويحفظ مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن عمل الأمعاء، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية. بحسب الخبراء.
لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول البنجر نيئا أو مشويا. ولكن على الذين يعانون من مرض السكري، استشارة الطبيب قبل إضافته إلى نظامهم الغذائي.
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