بـ"وشم على ظهرها" ميرهان حسين تنشر صور جديدة.. ومتابعوها: "إيه الغرض؟"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ظهرت في الصور أثناء تواجدها داخل حمام سباحة، بوشم على ظهرها أثناء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

وعلقت على الصور: "نسقط وننكسر ونفشل ثم ننهض ونتعافى ونتغلب"، وانهالت تعليقات متابعيها أبرزها: "ايه الغرض من الصورة دي، تقصدى ايه بالوشم ده".

ميرهان حسين تقلد الفنانة فيفي عبده

وفي الفترة الأخيرة حرصت ميرهان حسين على تقليد الفنانة فيفي عبده، اكثر من مرة، ربما بات تقليد الراقصة فيفي عبده، موهبة جديدة للفنانة الشابة ميرهان حسين، حيث شاركت متابعيها، بمقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان.