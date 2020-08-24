منها بذور قاطونة.. علاجات طبيعية للإمساك المفاجئ

صحة

يعانى البعض من الإمساك المفاجىء ويبحث عن بدائل الأدوية لمحاربته. ومن ضمن بدائله الطبيعية كما ذكرها موقع "health line":

بذور القاطونة

تعمل هذه البذور على تنشيط عملية الهضم لمحاربة الإمساك.

أن قشور بذور القطاطونة تمتاز بفعالية أكبر من البذور ذاتها، من الأفضل نقعها في الماء لعدة دقائق أولا، كي تؤتي مفعولها بصورة أفضل.

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ويمكن إضافة البذور وقشورها إلى الزبادي على سبيل المثال. ومن المهم أيضاً لتنشيط عملية الهضم شرب السوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لترين على مدار اليوم.

وكانت تستخدم بذور قاطونة في الطب البديل من أجل علاج العديد من مشاكل الإمساك المزمن والإسهال ووجع المفاصل والحرارة المرتفعة والصداع.

بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لمعظم البالغين، وفي حال أضفتها إلى النظام الغذائي قد تزيد من عدد حركات الأمعاء في اليوم.

وتعمل بذور الكتان أيضًا على التخفيف من أمراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والام البطن والإمساك والإسهال والام المعدة والغثيان.

بذور الحلبة

يمكن أن تؤخذ الحلبة عن طريق الفم لمشاكل في الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية، واضطراب في المعدة، والإمساك.