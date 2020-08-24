علاقات و مجتمع
أكدت الدكتورة عزة ريان، استشارى العلاقات الأسرية، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين والخطر في الاستخدام الخاطئ لها.
وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن السوشيال ميديا أثرت على المجتمع، اجتماعيًا وسياسيًا وعاطفيًا واقتصاديًا، وحملت جوانب إيجابية وسلبية أيضًا.
وشددت على ضرورة الاستخدام المنضبط للسوشيال ميديا، مستطردة:" المفروض الأولاد الأقل من 11 سنة لا يجلسوا على السوشيال ميديا لوحدهم، والأب والأم وسيلة ضبط مهمة جدًا لسلوكيات الأطفال".
وعن الخيانة الزوجية والتجسس، قالت: "اللى هيدور هيلاقى، ويجب على الزوجة حينما تكتشف خيانة، أن تسأل نفسها الأسباب، ومن ثم تحاول الإصلاح وبعد ذلك المواجهة بلطف، لتجنب الانفصال، ومعرفة أسباب هذه الخيانة".
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري علاقات أسرية توضح ما يجب على الزوجة فعله عند اكتشافها الخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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