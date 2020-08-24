كتب: هن - 11:11 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كفتة الدجاج الآسيوي، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل كفتة الدجاج الآسيوي لصوص المانجو 1 مانجو شرائح 2 كوب خس شرائح نصف كوب كزبرة مفرومة 2 بصل أخضر حلقات 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون 2 ملعقة كبيرة عسل أبيض 1 ملعقة كبيرة صوص ثوم حار أو سيرارشا صوص 1 ملعقة صغيرة ملح لصوص الكفتة 3 ملعقة كبيرة عسل أبيض 1 ملعقة كبيرة زيت سمسم 2 ملعقة كبيرة صويا صوص 2 ملعقة كبيرة صوص ثوم حار أو سيرارشا صوص Advertisements 2 فص ثوم مفروم 1 ملعقة كبيرة جنزبيل مبشور 2 ملعقة صغيرة نشا للكفتة نصف كيلو دجاج مفروم 3 ملعقة كبيرة صويا صوص 3 ملعقة كبيرة بقسماط 2 فص ثوم مفروم 1 ملعقة كبيرة جنزبيل مبشور 2 بصل أخضر حلقات للتقديم خس كابوتشي سمسم كزبرة مفرومة طريقة عمل كفتة الدجاج الآسيوي يخلط الدجاج المفروم وصويا صوص وثوم وزنجبيل وبصل أخضر وبقسماط. ثم تشكل الكفتة على هيئة كرات وتدخل الثلاجة لمدة 3 ساعات. ثم تشوح كرات الكفتة في زيت سمسم. ثم يضاف ثوم وزنجبيل وصويا صوص وعسل أبيض وتترك على النار حتى تمام الطهي ويمكن إضافة النشا حسب الرغبة. تغرف في طبق تقديم، وتقدم مع خس وبصل أخضر وشرائح المانجو وسمسم وعسل أبيض، وعصير ليمون وأوراق بقدونس.

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