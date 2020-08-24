رتلت سورة القمر بطريقة المنشاوي.. معلومات عن المطربة الأمريكية جينفير جراوت

علاقات و مجتمع

بصوت هادئ مريح للمسامع، رتلت المغنية الأمريكية جنيفر جراوت آيات من سورة القمر، محاولة محاكاة طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي، خلال مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

الفنانة الشابة التي اعتنقت الإسلام حديثًا، أكدت على استغراقها ما يقارب الـ22 ساعة للتدريب على تلاوة سورة القمر، فضلًا عن استغراقها نحو 6 ساعات لمراجعة التلاوة بشكل النهائي، وسط تفاعل واسع من الجمهور المشيدين بصوتها.

"هُن" رصد أبرز المعلومات عن المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، خلال السطور التالية، وفقًا لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- ولدت جينيفر جراوت في مدينة بوسطن، بولاية ماساتشوستس، وهى أكبر الولايات من حيث السكان في منطقة نيو إنجلاند في شمال شرق الولايات المتحدة.

- نشأت جينيفر وسط عائلة فنية، وتمكنت من الإلمام بأبجديات الموسيقى على يد والدتها التي تعمل مؤلفة ووالدها الذي يعمل عازفا للكمان والبيانو.

- تعلقت جينيفر منذ صغرها بآلة العود، والتي كانت أولى خطواتها في بداية مشوار عشق الفن، وبخاصة الموسيقى العربية.

- تأثرت جينيفر بترانيم المبدع النوبي، حمزة علاء الدين، والذي كان له الفضل في أن يجعل منها أمريكية عاشقة للطرب العربي الأصيل.

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- التحقت جينيفر بمدرسة longy، للموسيقى ومدرسة Walnut Hill للفنون.

- التحقت جينيفر بجامعة McGill في مونتريال، بكندا، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الطرب الكلاسيكي والأوبرا.

-اهتمت جينيفر خلال إقامتها في مونتريال، بتطوير الموسيقى العربية، في مدينة متعددة الثقافات، من خلال الاحتكاك بالجاليات العربية، وحضور المنتديات، وزيارة المعارض الفنية، وللتغلب على عامل اللغة، التحقت بمعهد لتدريس اللغة العربية، حيث تمكنت من التحدث والتواصل بها في فترة وجيزة.

- في عام 2013، حظيت بفرصة الظهور على مسرح برنامج المواهب الأول في العالم العربي، Arab's Got Talent، حيث قدمت نفسها من خلال رواد وأساطير الطرب، فغنت لأم كلثوم، أسمهان، واختارت أن تكون بداياتها عبر رواد الأغنية العربية، وتمكنت من الحصول على المركز الثاني في نهائيات البرنامج، واصلت المشاركة في العديد من البرامج، المهرجانات، الحفلات الموسيقية في لبنان، دبي، الكويت، تونس، كندا وقطر، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب.

- اعتنقت جينيفر الإسلام في عام 2014، من خلال فيديو نشرته على موقع "يوتيوب"، يُظهرها وهي تنطق الشهادتين وتجود بعد ذلك سورة الفاتحة أمام خطيبها المغربي سعيد ورجل آخر.