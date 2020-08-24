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بعد انخفاض سعره.. طرق عمل الليمون المعصفر

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مطبخ

الليمون المعصفر

شهدت الأسواق المحلية، انخفاض ملحوظ في أسعار الليمون، ما تسبب في زيادة الإقبال عليه، وبحث ربات البيوت عن طريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل، الذي يعد من أنواع المخللات الشهيرة المحببة للكثيرين.

"هن" تقدم طريقة سهلة لتحضير الليمون المعصفر في المنزل.

مقادير الليمون المعصفر

2 كيلو ليمون

½ كوب ملح خشن

2 ملعقة كبيرة عصفر

2 ملعقة كبيرة حبة البركة

½ كيلو فلفل حار

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¼ كيلو فلفل رومي مفروم

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طريقة تحضير الليمون المعصفر

اغسلي الليمون جيداً ثم اسلقي نصفه في قدر، واتركيه على النار حتى ينضج.

صفي الليمون جيداً ثم ضعيه في كمية ماء كافية لمدة ثلاثة أيام، وقومي بتغيير الماء مرتين في اليوم .

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اخلطي العصفر مع حبة البركة والملح ثم جهزي برطمان محكم الغلق وضعي طبقات متتالية من الليمون والفلفل الحار إلى أن تنتهي الكميات .

افرمي النصف الآخر من الليمون في الخلاط الكهربائي، ثم اسكبيه على برطمان الليمون وأضيفي خليط الملح بالعصفر وحبة البركة.

أحكمي غلق البرطمان واتركيه لمدة 10 أيام ثم قدميه على مائدتك.

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