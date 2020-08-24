كتب: هن - 09:03 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020

يعتبر تارت الكريم بروليه، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات البيوت في إعداده. وإليك طريقة عمل تارت الكريم بروليه، على طريقة الشيف زينب مصطفى. مقادير تارت الكريم بروليه 4 كوب بسكويت مطحون ناعم 2 كوب زبدة مذابة الكريمة 9 صفار بيض كوب إلا ربع سكر Advertisements 750 جرام كريمة حلويات ملعقة ونصف صغيرة فانيليا سائلة التزيين شرائح ليمون أضاليا ورد بلدي أبيض فستق مطحون طريقة تحضير تارت الكريم بروليه - يخلط البسكويت بالزبدة ويعجن جيدا - يدخل الخليط الثلاجة لمدة ساعتين ثم تفرد في قاع وجوانب صينية تارت - تخلط الكريمة وسكر وفانيليا على النار ثم يضاف صفار البيض - يضاف خليط الكريمة للتارت - يزين بشرائح الليمون وورد بلدي أبيض وفستق مطحون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل تارت الكريم بروليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.