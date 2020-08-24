ترامب يواجه حرب تسريبات من نساء عائلته.. إحداهن وصفته بـ"أخطر رجل في العالم"

علاقات و مجتمع

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه حربا شرسة داخل الأسرة تقودها نساء العائلة اللاتي خرجن بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية المقبلة يعلن أسرار لأول مرة تنشر عنه.

وكانت ماريان ترامب باري الشقيقة الكبرى للرئيس ترامب آخر أفراد الأسرة التي نشرت لها تسجيلات سرية تحمل انتقادات شديدة اللهجة وصفت فيها ترامب بأنه شخص "لا مبدأ له، زائف، كاذب وقاس".

وانتقدت ماريان ترامب باري، وهي قاضية فدرالية سابقة، شقيقها بشأن سياساته الخاصة بالهجرة والتي شهدت فصل الأطفال عن ذويهم عند الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.

وقالت ماريان في التسجيلات التي حصلت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها: "كل ما يريد فعله هو أن يروق لقاعدة أنصاره، ليس لديه أي مبادئ على الإطلاق".

كما أن التسجيلات ألقت الضوء على مصدر ادعاء محرج في المذكرات بأن الرئيس دفع لشخص ما لكي يؤدي امتحان القبول في الكلية بدلاً منه: "لقد دخل جامعة بنسلفانيا لأنه كان لديه شخص أدى الامتحان بالنيابة عنه" وأضافت بأنها حتى تتذكر اسم الرجل.

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وسبقت ماريان وتحديدًا في يوليو الماضي، ماري ترامب ابنة شقيقه التي نشرت كتاباً انتقدت فيه بشدة عمها والذي يحمل عنوان "كثير جدا ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم".

واتهمت المذكرات الرئيس بأنه "عزل والده وسخر منه" بعد أن بدأ يعاني من مرض ألزهايمر.

وكان شقيق الرئيس الأصغر روبرت، الذي توفي الأسبوع الماضي، قد لجأ للمحكمة في محاولة منه لمنع نشر الكتاب قائلاً إن ماري بنشرها الكتاب تنتهك اتفاقاً بعدم الإفشاء وقع في العام 2001 بعد تسوية ممتلكات جدها، ولكن جهوده باءت بالفشل.

وبيع نحو 950 ألف نسخة في اليوم الذي نشر فيه الكتاب الذي وصفه البيت الأبيض بـ"كتاب الأكاذيب".

ومرر أمس مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف ضخ 25 مليار دولار في خدمة البريد في الولايات المتحدة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.