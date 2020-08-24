كتب: هن - 07:20 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020

يعد الجزر من الخضار الغني بالكثير من الفوائد للجسم، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير كيك البسكوت بالجزر للشيف زينب مصطفى. مقادير كيك البسكوت بالجزر 10 جزرات مسلوقة حلقات 8 أكوب ماء سلق الجزر 2.5 كوب سكر 5 ملاعق كبيرة نشا ملعقة كبيرة عصير ليمون لخليط البسكوت 50 قطعة بسكوت سافويار ملعقتين كبيرتين قهوة سريعة الذوبان 3 أكوب ماء Advertisements التزيين بياض بيض كوب ونصف سكر فستق مطحون ورد بلدي أبيض طريقة تحضير كيك البسكوت بالجزر في وعاء تذوب قهوة سريعة الذوبان مع الماء. في الخلاط يضرب الجزر حتى يصبح بيوريه. على النار يخلط السكر وماء سلق الجزر والنشا ثم يضاف جزر بيوريه، ويقلب حتى يصبح القوام كريميا. في بيركس ترص قطع بسكويت على جوانب البيركس. ويغمس البسكويت في القهوة ويرص في قاع البيركس وتوضع طبقة من خليط الجزر ثم طبقة مغمسة بالقهوة ثم طبقة أخرى من خليط كريمة الجزر. تدخل الثلاجة حتى تتماسك جيدا. للكريمة يخلط بياض البيض والسكرويخفق جيدا، حتى يصبح لون الخليط أبيض. تزين كيكة الجزر بالكريمة والفستق المطحون وورد أبيض. وتقدم بالهنا.

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