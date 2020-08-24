"لو وقعت في مشكلة هتتصرف إزاي".. عالم الأبراج يوضح

لايف ستايل

عادة ما يتعرض الكثيرون للمشاكل، وربما تختلف طريقة حل المشاكل من شخص لآخر، وربما تؤثر الأبراج الفلكية على حل المشاكل.

وفي هذا، أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في حديثها لـ"هن"، طريقة حل المشاكل حسب الأبراج الفلكية.

الحمل: بينجز ويفكر بسرعة

عند وقوع أصحاب برج الحمل في مشكلة يكون التفكير السريع والإنجار في حل ما يقابلونه من مشاكل، ورغم أنهم يتسمون بالعصبية لكنهم عادة يفضلون الحلول المباشرة.

الثور: بيفكر بواقعية

تكون الحلول العملية والواقعية هي الخيار الأول لأصحاب برج الثور، كما أنهم يبتعدون عن الخيال، ويفضلون التركيز على المكاسب المادية.

الجوزاء: بيتصرف بسرعة

يعتمد أصحاب برج الجوزراء على سرعة البديهة والتصرف بشكل سريع، وعادة ما يفكر بشكل مثالي في حل مشاكله ما يجعله يكسب جميع الأطراف، ويستطيع الجمع بين السرعة والمثالية.

السرطان: بيفكر لوحده

يتميز برج السرطان بأن لديه روح ملهمة وبصيرة في حل مشاكله، لكنه يحتاج إلى وقت والانفراد بنفسه حتى يستطيع الخروج بحل سليم.

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الأسد: بينظم أفكاره

يستخدم أصحاب برج الأسد القوة في حل مشاكلهم، ويوظفون جميع جهود الآخرين من أجل مصلحتهم، وأيضا منظمون في أفكارهم.

العذراء: ديكاتور في رأيه

رغم أنه يعطى انطباع باللامبالاة إلا أنه يهتم بالتفاصيل الصغيرة ولديه دقة شديدة، وأيضا ديكاتور في آرائه.

الميزان: بيخطط كويس

يبحث دائما عن الكمال والطرق الصحيحة في حل مشاكله، لذلك البعض يصفه بالبطئ إلا أنه لديه تخطيط جيد يجعله قادرًا على حل الأمور.

العقرب: بينظم أفكاره بدقة

لديه روح قتالية وإرادة جبارة ويستطيع أن ينظم أفكاره بطريقة بدقة، ولديه إصرار وإرادة قوية إلى أن يصل إلى هدفه.

القوس: طموح ومتفائل

يتسم بالطموح والتفاؤل في حل مشاكله، ولديه روح المثابرة ويجتهد حتى يصل إلى هدفه.

الجدى: بيصل للقمة

طموح في الوصول إلى هدفه وحل مشاكله، يعي جيدا الطرق الصعبة التي يواجهها، غير مهتم بالسرعة في تنفيذ الأمور لأنه يريد الوصول إلى القمة والثبات عليها.

الدلو: ذكي وسريع البديهة

لديه ذكاء شديد وسرعة بديهة وبصيرة في حل مشاكلهم، دائما ما ينظر إلى الإمام، لكنه يكرر الخطأ الذي يوقع فيه مرات كثيرة.

الحوت: حكيم

لديه خبرات البشر جميعها، فهو يتسم بالحكمة والبصيرة، ويعمل على تبسيط مشاكله حتى يجد حلولا جيدة لأموره.