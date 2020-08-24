هالة صدقي تفند ادعاءات زوجها بشأن الإنجاب: حملي كان طبيعيا

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها أجرت كافة التحاليل الطبية هي وزوجها قبل زيجتها، فالكنيسة ترفض منح أي شخص تصريح زواج إلا بعد التأكد من صحة المقبلين على الزواج وأنهما يستطيعا أن ينجبا والتأكد من صحة وتوافق الجينات بينهما لكي يستطيعا إنجاب أطفال معافين من كافة الأمراض، وذلك ردًا على ما أثاره الزوج من أن الفنانة لديها بعض المشكلات التي تُعرقل عملية حملها.

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وأضافت "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنها تحملت إهانات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن حملها كان طبيعيا وأنجبت في مصر مع العلم أنها تملك وثيقة سفر أمريكا ومع ذلك لم تسافر، مؤكدة أنها صمتت طويلًا خلال الفترة الماضية حتى تحافظ على صورة زوجها أمام أطفالها والرأي العام.

وأشارت إلى أن زوجها أراد الدخول معها في مفاوضات على العودة من الخارج والإقامة معها مجددًا ولكن رفضت ذلك، مضيفة: "مشاكلي مع زوجي هي ضريبة الشهرة فالشهرة كما أنها جميلة إلا أنها سلاح في ظهر أي فنان، وأكن لزوجي كل الاحترام والتقدير لأنه والد أولادي، الذي هاجر إلى أمريكا منذ 5 سنوات، ونشبت الكثير من المشاكل بيننا".

وأوضحت أنها قد تحملت 5 سنوات من الإهانات والسباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كان بسبب أنه كان يريد استرجاع علاقتهما مرة أخرى وقامت بالرفض من جانبها، "أنا بشفق عليه وألتمس له الأعذار التي من بينها أنه يعيش كمغترب وأن حكم النفقة الذي يقر بحبسه قد سبب له صدمة ومن الممكن أن يكون البعض يشجعه على ذلك".

وعن نسب الطفلين، أكدت أن المحامي الخاص به أصدر بيانا يذكر فيه أن أحد من أصدقاء زوجها هو من أدلى له بتلك المعلومة، كما أكدت أن عملية حملها كانت بشكل طبيعي "وضعت أطفالي في مصر"، كما أشارت إلى أنها تملك جواز السفر الأمريكي وإذا أرادت أن تقوم بتلك الأمور كان من الأولوية أن تسافر أمريكا وليس إنجلترا كما تم الادعاء.